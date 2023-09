Österreicher behielten im "Hexenkessel von Ried" kühlen Kopf

Österreichs U21-Nationalteam feierte in Ried einen 2:0-Sieg.

"Ich habe damit gerechnet, dass so viele bosnische Fans kommen. Diese sind mit vollem Herzen dabei und kommen für so ein Spiel aus Österreich, Deutschland und sogar Bosnien", sagte Anel Hadzic vor dem Anstoß des Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiels, das Österreich gegen Bosnien-Herzegowina 2:0 (0:0) gewinnen sollte. Der 34-jährige Ex-Kicker, unter anderem bei der SV Ried und Sturm Graz unter Vertrag, absolvierte 14 Länderspiele für Bosnien-Herzegowina.

Schon Stunden vor dem Anpfiff um 18 Uhr machten sich dutzende bosnische Fans, allesamt schwarz bekleidet, lautstark im Innviertel bemerkbar. Bereits in der Nacht auf Dienstag war am österreichischen Mannschaftsbus in Bad Schallerbach, wo der ÖFB-Nachwuchs untergebracht ist, eine bosnische Flagge angebracht worden.

Als wäre der sportliche Druck nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt der EM-Ausscheidung auf Zypern für die rot-weiß-roten Kicker, bei denen Cheftrainer Werner Gregoritsch nach einem grippalen Infekt rechtzeitig fit wurde, nicht schon genug, wurde die Nord-Tribüne zu einer großen "Bastion" für die rund 2000 bosnischen Anhänger. Insgesamt kamen etwas weniger als 3000 Besucher.

Eine ähnlich lautstarke Atmosphäre hat es in Ried schon länger nicht mehr gegeben, allerdings gaben die jüngsten Leistungen des Zweitligisten auch nicht viel Anlass für Begeisterungsstürme.

Die Österreicher schienen von der Kulisse zu Beginn beeindruckt, in der ersten halben Stunde ging nach vorne wenig, aber auch die Bosnier kamen nicht gefährlich vor das Tor von Nikolas Polster. Kurz vor der Halbzeit wurde ein Schuss von Christoph Lang nach einem starken Solo in letzter Sekunde geblockt. Kurz nach der Pause vergaben die Bosnier die Riesenchance auf die Führung. Filip Cuic tauchte alleine vor dem ÖFB-Tor auf und vergab mehr oder weniger kläglich.

Österreich wachte auf, einen Dijon-Kameri-Freistoß aus rund 22 Metern fischte der Gäste-Torhüter aus dem Eck.

Nach einer Stunde ließ der bosnische Fan-Block via Spruchband ausrichten: "Grüße an Rangnick und den ÖFB – unsere Talente werdet ihr uns nicht nehmen."

In der 63. Minute unterlief der bosnische Torhüter einen Eckball, Kapitän Leopold Querfeld sagte Danke und staubte ab. Der eingewechselte Noah Bischof erzielte nur drei Minuten später das erlösende 2:0. Im Anschluss spielte Österreich den Vorsprung trocken nach Hause. Österreich ist mit vier Punkten aus zwei Spielen wieder voll im Rennen um die EURO 2025.

