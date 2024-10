ÖFB-Team will in Linz gegen Kasachstan zurück zu den Wurzeln finden

Nach dem Regen kommt die Sonne. Dieses Motto sollte heute (20.45 Uhr, ORF eins live) in der Linzer Raiffeisen-Arena nach drei sieglosen Spielen auch für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gelten. Beim Abschlusstraining am Mittwoch war dieses Motto jedenfalls bereits Programm. Am frühen Vormittag wurde die Einheit wegen der heftigen Regenfälle in der Nacht noch von den Trainingsplätzen des Dilly-Resorts auf den Sportplatz des SV Windischgarsten verlegt.