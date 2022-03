1:2  Bale beendete WM-Traum & wohl auch die Ära Foda

Am Ende war es für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft von der ersten Minute der WM-Qualifikation bis zum gestrigen 1:2 (0:1) gegen Wales einfach zu wenig. Da half auch das Aufbäumen im Finish nichts mehr. Und deshalb ist es auch nur logisch, dass das Team von Trainer Franco Foda die Endrunde 2022 in Katar nur vor dem Fernseher verfolgen wird.

Vielleicht werden David Alaba & Co dabei auch einen Gareth Bale in Hochform erleben. Gestern genügten zwei Geniestreiche der walisischen Nummer 11, um die ÖFB-Auswahl im Alleingang zu bezwingen. Eine Auswahl, die in der ersten Halbzeit bereits nicht in der Lage war, die Räume zu nützen, nicht schnell genug agierte und auch nach der Pause erst aufdrehte, als es schon fast zu spät war.

Die Party im Cardiff-City-Stadium hatte bereits vor dem Anpfiff begonnen. Die Stimmung, mit Discomusik an- und aufgeheizt. Mit Gänsehautstimmung, als die Landeshymne ohne Musik gesungen wurde. Und mit einem Heimvorteil, der einen keineswegs besseren Gegner über sich hinauswachsen ließ.

Latte da und Tor dort

Der erste große Unterschied: Österreichs erste Top-Chance landete an der Latte, jene des Gegners im Tor. Nach fünf Minuten hatte Marcel Sabitzer das richtige Auge für den Pass in den freien Raum. Christoph Baumgartners Abschluss alleine vor Wales-Keeper Wayne Hennessey wurde noch ganz leicht abgefälscht – und ging wohl genau deshalb nicht ins Tor.

Baumgartner stand auch vor dem 0:1 im Mittelpunkt. Da schimpfte Marcel Sabitzer ordentlich mit seinem Mitspieler, nachdems dieser etwas zu ungestüm gegen Harry Wilson in den Zweikampf gegangen war. Die 33.000 Zuschauer im Stadion waren bereits aufgestanden, als Gareth Bale zum Ball gegangen war. Beim Schuss ins Kreuzeck war ÖFB-Keeper Heinz Lindner chancenlos (25.). Der Torhüter aus Oberösterreich, von Teamchef Franco Foda doch überraschend aufgeboten, hielt die ÖFB-Auswahl dann aber mehrmals mit seinen Paraden im Spiel. Ganz besonders, als Aaron Ramsey nach einem Schnitzer von Nicolas Seiwald alleine vor ihm auftauchte – und Lindner den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke klärte (41.).

Leider verschlief Österreichs Team auch die zweite Hälfte zu Beginn total. Vor dem 0:2 fehlte komplett die Zuteilung. Wales nützte die Zwei-gegen-eins-Situation beim Eckball, am Ende der Kombination schloss Bale mit einem herrlichen Schuss vom Fünfer ins lange Eck ab (51.). Das war Weltklasse.

Dass es doch noch Hoffnung bis zum Schluss gab, war auch dem Glück geschuldet. Marcel Sabitzers Schuss in der 65. Minute wurde abgefälscht – und ging über Torhüter Hennessey hinweg ins Netz. Österreich drückte, die Gastgeber hatten durch James (67., 71.) im Konter die besseren Chancen.

Stöger Favorit in Teamcheffrage

Ein drittes Tor war nicht mehr notwendig, weshalb in Wales heute über die WM und in Österreich über einen Teamchefwechsel diskutiert werden wird. Die Tage von Franco Foda sind wohl gezählt. Falls Peter Stöger die Nachfolge antreten sollte, wäre es keine große Sensation.

Wales - Österreich 2:1 (1:0)

Cardiff, Tore: Bale (25., 51.) bzw. B. Davies (65./Eigentor)

Italien - Nordmazedonien 0:1 (0:0)

Palermo, Tor: Trajkovski (92.)

Portugal - Türkei 3:1 (2:0)

Porto, Tore: Otavio (15.), Jota (42.), Nunes (94.) bzw. B. Yilmaz (65.). Anm.: Yilmaz vergab Elfmeter (85.)

Schweden - Tschechien ging beim Stand von 0:0 in Verlängerung

Finalspiele um jeweils einen WM-Startplatz:

Wales - Sieger Schottland/Ukraine (Spieltermin im Juni)

Portugal - Nordmazedonien (Dienstag, 29. März)

Polen - Schweden/Tschechien (Dienstag, 29. März)