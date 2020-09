2:3  Geschenke von Österreich im Geisterspiel

Hoffentlich war dieses Spiel eine einmalige Angelegenheit: Das galt beim gestrigen 2:3 (0:1) der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im UEFA-Nations-League-Duell in Klagenfurt gegen Rumänien in jeder Hinsicht. Noch nie musste man auf heimischem Boden ein Spiel ohne Zuschauer austragen. Das wird wünschenswerterweise bereits im Oktober beim nächsten Auftritt daheim gegen Griechenland wieder anders sein. Gestern hätte es vom bekannt kritischen Kärntner Publikum sicher ein Pfeifkonzert gegeben.

Vom Pressing, das Österreichs Team noch am Freitag in Norwegen (2:1) ausgezeichnet hatte, war gestern wenig zu sehen. Die Rumänen – nach vier sieglosen Spielen in Serie unter Druck und Zugzwang – waren bissiger. Ebenso die Sicherheitsverantwortlichen der UEFA, die ganz genau darüber wachten, ob auch jeder Mund-Nasen-Schutz perfekt sitzt.

Einen Sieger gab es bereits vor dem Spiel: Dass LASK-Torhüter Alexander Schlager binnen weniger Tage zum zweiten Mal in Serie den Vorzug gegenüber Cican Stankovic bekommen hat, lässt darauf schließen, dass er auch im Kampf ums Leiberl als Nummer 1 bei der EURO 2021 derzeit die Nase vorne hat. Bei den Gegentoren war er gestern machtlos.

Kaum war das Spiel angepfiffen, stand es auch schon 0:1. Da hatten die Rumänen im Umschaltspiel die heimische Defensive komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Comans mustergültige Vorlage verwertete Alibec (3.). ÖFB-Teamchef Franco Foda hatte Baumgartlinger und Grillitsch im Mittelfeld statt Ilsanker und Onisiwo gebracht. Österreich wachte danach auf, kam durch Youngster Christoph Baumgartner rasch zum Ausgleich (17.), hatte auch durch Sabitzer (21.) und Xaver Schlager (26.) weitere Chancen. Nach der Pause benötigten die Rumänen nur sechs Minuten, um wieder in Führung zu gehen. Nach einem Freistoß von halblinks kam Grigore am Fünfer sehr frei zum Ball (51.). Ein katastrophaler Fehler von Posch, dessen Querpass-Versuch von Maxim abgefangen wurde, der mit einem Heber über Schlager abschloss, war dann auch schon die Entscheidung (70.). Zwar traf Onisiwo noch zum 2:3 (80.). Weil aber Grbic in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz über das Tor schoss, jubelten die Rumänen am Ende, als hätten sie gerade die EM-Teilnahme fixiert.

„Das darf mir nicht passieren“

Im heimischen Lager sah man das Spiel mit gemischten Gefühlen – und auch etwas zu positiv. ÖFB-Kapitän Baumgartlinger: „Der Sieg der Rumänen war aufgrund der Spielanteile nicht verdient. Aber sie haben auch unsere Geschenke dankend angenommen.“

Teamchef Franco Foda war nicht zufrieden: „Wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht und im letzten Drittel oft nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Du bekommst auf diesem Niveau einfach nichts geschenkt.“

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at