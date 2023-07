ÖFB-Umbruch: Eine Ischlerin führt die jungen Wilden an

"Klar, wir wären gerne in Australien oder Neuseeland. Aber Rückschläge gehören im Leben dazu, es ist okay, wie es ist." Sarah Zadrazil, Co-Kapitänin in Österreichs Frauen-Nationalteam, hat sich damit abgefunden, dass die am Donnerstag (9 Uhr, ORF 1) mit dem Match Neuseeland gegen Norwegen in Auckland zu eröffnende WM-Endrunde ohne rot-weiß-rote Beteiligung über die Bühne gehen wird.