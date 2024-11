ÖFB-Teamchef Rangnick spricht Klartext: "Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen"

Es war ein klares Statement, das ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor dem Abflug des österreichischen Fußball-Nationalteams zum Nations-League-Spiel gegen Kasachstan setzte. Der Trainer sprach über:

...die Gespräche mit Präsident Klaus Mitterdorfer rund um sein Bekenntnis an den ÖFB und die Absage an den FC Bayern: "Ich habe in einer Zeitung gelesen, dass ich mich deklarieren soll. Deshalb möchte ich klarstellen, was sich im Mai nach meinem Bekenntnis zum ÖFB getan hat: Eine Vertragsverlängerung und Kompetenzerweiterung war aus meiner Sicht nie Thema, und auch nicht notwendig. Es wurde auch nicht diskutiert. Als ich mich entschieden habe zu bleiben, und zwei Angebote auszuschlagen, hatte das nichts mit diesen Themen zu tun. Es war auch kein Thema zwischen mir und dem ÖFB. Der Präsident hat das dann in Klagenfurt am 1. Mai in mehreren Interviews selbst thematisiert. In den folgenden fünf Monaten gab es diesbezüglich keinerlei Gespräche. Ich will es nur festhalten. Ich bin nicht enttäuscht, traurig oder sauer."

Mehr zum Thema: ÖFB-Nationalteam: Die Aussprache brachte kein konkretes Ergebnis

... seine Teilnahme an einer ÖFB-Präsidiumssitzung vor zehn Wochen: "Ich habe auf ausdrücklichen Wunsch von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer ein Mal an einer Präsidiumssitzung teilgenommen. Im Nachhinein gesehen wäre ich lieber nicht dort gewesen."

... über seine persönliche Zukunft mit oder ohne Nationalteam: "Ich bin schon als Kind so erzogen worden: Das Leistungsprinzip steht über allem. Ohne EM-Teilnahme wäre ich seit einem Jahr nicht mehr österreichischer Teamchef, das gleiche gilt für die WM. Wenn wir uns nicht für die WM qualifizieren, bin ich am Tag darauf weg. Egal, welche Laufzeit mein Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch hat."

... die Solidarität von Teamchef und Mannschaft gegenüber dem gekündigten ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold: "Da geht es nicht darum, ob wir jemanden nett oder sympathisch finden. Es geht darum, bestmögliche Arbeitsbedingungen zu haben. Ich spreche für die Mannschaft. Bernhard Neuhold von heute auf morgen zu streichen, funktioniert nicht ohne Schaden für die Mannschaft. Er ist unser erster Ansprechpartner für Trainer, Trainerstab und Mannschaft. Wenn man sich gegen ihn entscheidet, dann muss am gleichen Tag gleichwertiger oder noch besserer Ersatz da sein."

... den Charakter der Mannschaft: "Unser Slogan auf dem Trainingsanzug bei der Europameisterschaft war: "Wir zeigen Gesicht." Das war nicht nur ein Werbeslogan. So denken wir auch. Man kann uns nicht für dumm verkaufen und dumm halten. Dafür sind die Jungs zu schlau, und dafür sind auch wir zu schlau. Wir zeigen Gesicht. Genauso haben wir die Mannschaft entwickeln, und so gehen wir auch um.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl