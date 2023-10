ÖFB-Teamchef Rangnick: "Habe meinen Augen nicht getraut"

Nach der Grazer "Merkur Arena" und der Linzer "Raiffeisen Arena" steht der nächste Fußballplatz in den Schlagzeilen: Denn ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, staunte nicht schlecht, als er am Montag gemeinsam mit Sportdirektor Peter Schöttel die Trainingsplätze rund um das Ernst-Happel-Stadion begutachtete - und das nicht in positiver Hinsicht: "Ehrlich gesagt, habe ich meinen Augen nicht getraut", gesteht der 65-Jährige und findet in der Folge deutliche Worte. "Im Juni waren sie in einem Top-Zustand, und jetzt sind aus Golfplatz-ähnlichen Rasenflächen Wiesen geworden. Es hat offensichtlich niemanden interessiert, dass die A-Nationalmannschaft ein wichtiges Spiel hat."

Das Nationalteam war im Kalenderjahr 2023 zumeist im beschaulichen Windischgarsten in Oberösterreich stationiert. Lediglich im Juni trainierte man zwischen dem Gastspiel in Belgien und dem Heimspiel gegen Schweden in Wien. Diesmal hätte rund um das direkte Duell mit Belgien um den Gruppensieg in der EM-Qualifikation die komplette Trainingswoche in Wien stattfinden sollen. Ob das nach dem Rasen-Fiasko auch so bleibt, ist noch ungewiss. Rangnick sieht sich jedenfalls bereits nach Alternativen um.

Zumindest die Trainingsplätze von Austria Wien würden laut Rangnick nicht in Frage kommen: "Ich habe mir sagen lassen, dass die Trainingsplätze bei der Austria so schlecht waren, dass die französische Frauen-Nationalmannschaft sogar komplett aufs Training verzichtet hat." Dies ist für das ÖFB-Team logischerweise keine Option."Ich würde es mir zwar wünschen, aber dass unsere vier fraglichen Spieler alle fit werden, ist genauso unwahrscheinlich, wie dass diese Plätze innerhalb einer Woche wieder in einem guten Zustand sind", findet der Teamchef einen Vergleich zu den personellen Sorgen um die verletzten David Alaba, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Stefan Posch. Eigentlich sieht Rangnick derzeit nur eine Alternative: "Und zwar, dass wir im Stadion trainieren. Dort war ich auch drin, der Stadion-Rasen sieht super aus."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.