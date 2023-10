ÖFB-Team: Rangnick überrascht erneut mit der Aufstellung

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das möglicherweise entscheidende EM-Qualifikationsspiel um 18 Uhr (ORF 1) in Aserbaidschan mit einer an vier Positionen veränderten Startformation in Angriff. Im Sturmzentrum startet Sasa Kalajdzic. Dazu setzte Teamchef Ralf Rangnick in der Offensive neu auf Köln-Kapitän Florian Kainz und erstmals von Beginn an auf Werder Bremens Romano Schmid.

Statt des verletzten Kevin Danso kam Alexander Prass ins Team. Baku. Christoph Baumgartner, Manprit Sarkaria und Patrick Wimmer, die am Freitag in Wien gegen Belgien (2:3) noch begonnen hatten, sitzen in Baku vorerst auf der Ersatzbank.

Das gilt auch für den erst am Sonntag zum Kader gestoßenen Team-Rückkehrer Guido Burgstaller und für Marcel Sabitzer, der nach seiner Adduktorenverletzung gegen die Belgier einen Kurzeinsatz verzeichnet und per Elfmeter getroffen hatte.

Mit einem Sieg qualifiziert sich die rot-weiß-rote Auswahl definitiv für die EURO 2024 in Deutschland.

Aufstellung Österreich (taktische Formation offen):

A. Schlager; Seiwald, Lienhart, Wöber, Prass; Grillitsch, X. Schlager; Laimer, Schmid, Kainz; Kalajdzic

