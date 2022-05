Das spricht für Gernot Trauner, der morgen als Abwehrchef von Feyenoord Rotterdam im Finale der Europa Conference League in Tirana gegen den AS Rom auf den Titel losgeht. Rangnick holte den 30-Jährigen in den Kader zurück. Vorgänger Franco Foda hatte Trauner nach dem 0:4 gegen Dänemark in der EM-Qualifikation als Sündenbock noch aussortiert. Fodas Stammspieler Aleksandar Dragovic hat hingegen kein Leiberl mehr.