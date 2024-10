ÖFB-Team nach 5:1 gegen Norwegen in Nations League auf Kurs

Die Österreicher fertigten das Team um Stürmerstar Erling Haaland am Sonntag in Linz mit 5:1 (1:1) ab. Marko Arnautovic traf im Doppelpack (8., 49./Elfmeter), dazu waren Philipp Lienhart (58.), Stefan Posch (63.) und Michael Gregoritsch (71.) für das ÖFB-Team erfolgreich.

Die Auswahl von Ralf Rangnick hat den Gruppensieg nach dem ersten Heimsieg gegen Norwegen seit 45 Jahren in der eigenen Hand. Österreich liegt vor den abschließenden Partien in Kasachstan (14. November) und gegen Slowenien (17. November) punktegleich mit den Norwegern und Slowenen, hat aber das maßgebliche direkte Duell mit Haaland und Co. für sich entschieden.

Arnautovic von Beginn an

Arnautovic kehrte nach zwei ÖFB-Partien als "Joker" in die Startformation zurück. Der Rekordnationalspieler erhielt vor 16.500 Zuschauern in der ausverkauften Raiffeisen Arena den Vorzug gegenüber Junior Adamu, der zuletzt beim 4:0 gegen Kasachstan im Sturmzentrum begonnen hatte. Arnautovic führte Österreich in seinem 120. Länderspiel als Kapitän aufs Feld - und bewies schon nach sieben Minuten seinen Wert. Nach Zuspiel von Baumgartner und gutem Laufweg zimmerte der 35-Jährige den Ball von der Strafraumgrenze via Unterkante der Latte ins Netz. Es war sein erstes ÖFB-Tor aus dem Spiel heraus seit September 2023 beim 3:1 gegen Schweden.

Keine 100 Sekunden zuvor hatte Haaland, der etwas glücklich an den Ball gekommen war, die Stange getroffen. Patrick Pentz, der statt Alexander Schlager ins ÖFB-Tor zurückgekehrt war, wäre geschlagen gewesen (6.). Haalands Sturmpartner Alexander Sörloth wurde in der 17. Minute erstmals vorstellig, sein Schuss ging aber über das Tor. Haaland wurde bei einem weiteren Abschluss von Gernot Trauner entscheidend abgedrängt (19.).

Die Österreicher hatten nach dem Führungstor kurz Oberwasser. Bei einem Schuss von Marcel Sabitzer bekundete Norwegen-Keeper Örjan Nyland etwas Mühe (11.), bei einem Versuch von Christoph Baumgartner zeigte er eine starke Parade (24.). Sörloth gelang nach einer Freistoßflanke von Julian Ryerson der Ausgleich (39.). Weil Stefan Posch von Morten Thorsby weggeblockt wurde, kam der Atletico-Madrid-Stürmer relativ unbedrängt zum Kopfball. Pentz war etwas unentschlossen durch den Strafraum geirrt und konnte daher nicht mehr eingreifen.

Pausenstand 1:1

Vor der Pause entschärfte Nyland noch einen gefährlichen Schuss von Konrad Laimer (43.). Nach Seitenwechsel gab es erst einen kurzen Flutlichtaussetzer, die Österreicher behielten aber den Durchblick. Andreas Hanche-Olsen warf sich im Strafraum in extremis in den Laufweg von Baumgartner. Den fälligen Elfmeter verwertete Arnautovic sicher ins linke Eck. Mit nun 39 Länderspiel-Toren fehlen dem Inter-Mailand-Stürmer nur noch fünf Treffer auf ÖFB-Rekordmann Toni Polster.

Lienhart traf wie vor drei Tagen nach einem Corner von Romano Schmid per Kopf - noch dazu ins genau gleiche Tor vor der ÖFB-Fantribüne. Es kam aber noch besser für Österreich: Der seit der ersten Hälfte mit Turban spielende Sabitzer fand mit einer Flanke am langen Eck Posch, der ebenfalls einköpfelte. Für den Bologna-Verteidiger war es im 40. Länderspiel der zweite Treffer. Nicolas Seiwald wäre um ein Haar sein ÖFB-Premierentor gelungen, bei seinem Kopfball fehlten aber Zentimeter (66.).

Arnautovic holte sich in der 69. Minute seinen Abgangsapplaus, der unter der Woche noch von bis zu 39 Grad Fieber außer Gefecht gesetzte Gregoritsch ersetzte ihn. Keine zwei Minuten später schlug auch der Freiburg-Stürmer, der beim verpatzten Nations-League-Auftakt im September mit einem 1:1 in Slowenien und einem 1:2 in Norwegen noch wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt hatte, per Kopf zu. Erneut hatte Sabitzer die Vorarbeit geleistet.

Österreich gewann auch sein viertes Pflichtspiel im neuen Linzer Stadion. Für die ÖFB-Auswahl war es der fünfte Heimsieg in Folge, der erste gegen Norwegen seit 1979. Damals hatte man die Skandinavier im Wiener Prater mit 4:0 abgefertigt. Mehr Tore in einem Pflichtspiel waren den Österreichern zuletzt im September 2019 in der EM-Qualifikation gegen Lettland gelungen (6:0). Die in der Nations League bis dahin noch ungeschlagenen Norweger kassierten erstmals seit einem 0:6 im September 2017 gegen Deutschland mehr als vier Gegentreffer.

