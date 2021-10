Wenn es gegen die Färöer geht, dann muss man immer Turbulenzen einplanen. Das mussten auch die ÖFB-Teamspieler zur Kenntnis nehmen, die gestern zweieinhalb Stunden lang am Flughafen Wien-Schwechat festsaßen. Weil witterungsbedingt eine Landung in der Hauptstadt Torshavn nicht möglich gewesen wäre, wartete man erst lange zu, sagte dann am späten Nachmittag den Flug komplett ab. Die ÖFB-Teamspieler übernachteten im Teamhotel in Wien. Heute wird ein neuer Versuch unternommen.