ÖFB-Team mit einem Notkader gegen Schottland?

Wen kann Teamchef Franco Foda für den Auftakt der WM-Qualifikation am 25. März in Schottland nominieren? Erst Mitte der Woche erwartet der ÖFB Klarheit, ob er einen Notkader einberufen muss oder die Partie an einem anderen Ort stattfindet. Nach derzeitigem Stand kommen die Deutschland-Legionäre für eine Partie in Glasgow nicht infrage.

Rückkehrer aus Großbritannien müssen in Deutschland eine 14-tägige Quarantäne antreten. Schon im Herbst hatte die FIFA die Abstellpflicht für Klubs aufgehoben, sofern Spieler nach der Teamreise in eine zumindest fünftägige Quarantäne müssten. Im jüngsten Kader Fodas standen im November 18 Deutschland-Legionäre, acht standen beim Nations-League-Spiel gegen Norwegen (1:1) in der Startelf.

Bleibt es bei Glasgow als Austragungsort, müsste Foda eine Notelf basteln – aus den Spielern der heimischen Bundesliga und den restlichen Legionären. Für diese wäre es eine gute Gelegenheit, sich dem EM-Kader zu empfehlen.

Der ÖFB kann bei der UEFA eine Verlegung an einen Ort beantragen, von dem die Deutschland-Legionäre ohne Quarantäne-Verpflichtung zu ihren Klubs zurückkehren können. Den Spielort würde die UEFA festlegen. Ein Tausch des Heimrechts wird ebenso als Ausweg angedacht – dieser hätte für Österreich aber gleich zwei Nachteile: Zum Datum des zweiten Duells am 7. September dürften wohl wieder Zuschauer erlaubt sein – dem ÖFB würden Einnahmen entgehen, das schottische Team hätte zudem die Fans im Rücken.

Kein Problem bei Heimspielen

Bei den folgenden Heimspielen der WM-Qualifikation in Wien gegen die Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) gäbe es kein Quarantäne-Problem. Alle Deutschland-Legionäre wären einsatzbereit. Das würde wiederum bedeuten, dass Foda einen Großkader einberufen müsste – ohne Deutschland-Legionäre gegen Schottland, mit ihnen für die anderen beiden Spiele.