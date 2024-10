ÖFB-Team gewann in Nations League gegen Kasachstan 4:0

Die Österreicher schoben sich in Gruppe 3 von Liga B damit hinter Norwegen auf Platz zwei. Die Tore erzielten Christoph Baumgartner (10.), Philipp Lienhart (54.), Marcel Sabitzer (56.) und Matthias Seidl (79.).

Lesen Sie auch: Tschertschessow lobte Österreichs Entwicklung unter Rangnick

Rangnick setzte im Sturmzentrum auf Junior Adamu. Der Freiburg-Legionär erhielt den Vorzug gegenüber Marko Arnautovic. Sein Clubkollege Michael Gregoritsch, eben erst von einem Muskelfaserriss genesen, fehlte wegen eines grippalen Infekts. Gernot Trauner begann wie erwartet neben Philipp Lienhart in der Innenverteidigung. Im Tor durfte Salzburg-Reservist Alexander Schlager Spielpraxis sammeln, EM-Goalie Patrick Pentz sollte aber am Sonntag im Showdown gegen die Norweger wieder zum Zug kommen.

Prass gegen Norwegen gesperrt

Der auffälligste Mann der ersten 20 Minuten wird dem ÖFB-Team gegen die Norweger fehlen. Alexander Prass handelte sich früh eine Gelbe Karte ein und ist gesperrt. Zuvor hatte der Hoffenheim-Legionär einen ersten Warnschuss an die linke Außenstange abgegeben (3.), mit einem Freistoß vom Strafraumeck Kasachstans Goalie Igor Shatskiy geprüft (8.) und noch einmal gefährlich angeklopft (9.).

Österreich wurde für den Anfangselan früh belohnt. Nach einem Ballgewinn seines Leipzig-Kollegen Nicolas Seiwald gegen Kasachstans Kapitän Askhat Tagybergen zog Baumgartner auf und rollte den Ball ins lange Eck. Für den 25-Jährigen war es das sechste ÖFB-Tor in diesem Jahr und das siebente in den vergangenen zwölf Länderspielen. Der Niederösterreicher sorgte dafür, dass die ÖFB-Auswahl nun in 23 ihrer jüngsten 24 Partien zumindest einmal getroffen hat.

Österreich startete dominant

Die Österreicher dominierten die Partie vor 14.500 Zuschauern klar und hätten schon in der ersten Hälfte höher führen können. Ein Schuss von Konrad Laimer verfehlte das Kreuzeck knapp (16.), eine Prass-Flanke landete an der Latte (18.). Zudem gab es nach einem elferwürdigen Kontakt von Shatskiy gegen Baumgartner trotz VAR-Überprüfung keinen Strafstoß (20.). Adamu fiel in der Offensive mit einer Luftmasche auf (26.), in der nächsten Aktion setzte er den Ball nach starker Laimer-Vorarbeit aus kurzer Distanz an die Stange.

Auf der Gegenseite wurde das Team von Stanislaw Tschertschessow nur einmal gefährlich, als Lienhart nach einem Corner einen Kopfball von Baktiyor Zainutdinov klärte (40.). Nach Seitenwechsel brannte es nach einem Trauner-Kopfball schon wieder im kasachischen Strafraum (47.). Adamu scheiterte an Shatskiy (48.), in der nächsten Aktion zögerte der 23-Jährige nach einem weiteren Baumgartner-Zuspiel im Strafraum zu lange und wurde noch vom Ball getrennt.

Philipp Lienhart köpfte zum 2:0 ein Bild: (APA/GEORG HOCHMUTH)

Lienhart eröffnete Torreigen in zweiter Halbzeit

Der Chancenwucher rächte sich nicht. Nach einem Corner von Romano Schmid köpfelte Lienhart relativ unbedrängt zu seinem zweiten Länderspieltor ein. Zwei Minuten danach ließ Sabitzer nach Vorarbeit des starken Baumgartner mit einem Schlenzer aus halblinker Position sein 20. folgen. Das Spiel war entschieden. Rangnick verhalf Innenverteidiger Michael Svoboda zu seinem Länderspiel-Debüt. Der Venezia-Legionär ersetzte Trauner. Dazu kamen Arnautovic für Adamu und Patrick Wimmer für Schmid in die Partie (alle 62.).

Schlager musste seinen ersten Ball, einen Schuss von Aslan Darabayev, in der 73. Minute halten. Arnautovic scheiterte an Shatskiy (75.), kurz darauf schlug das ÖFB-Team nach einer Aktion dreier Einwechselspieler erneut zu: Florian Grillitsch fand mit einem Heber Arnautovic, dessen Kopfball-Vorlage versenkte Seidl mit rechts staubtrocken zu seinem ersten Länderspiel-Tor.

Österreich beendete nicht nur eine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg, sondern landete auch den vierten Heimerfolg in Serie. Erstmals nach neun Partien blieb die Rangnick-Auswahl ohne Gegentor. In den fünf Länderspielen gegen Kasachstan hat das ÖFB-Team immer zu Null gespielt. Zudem ist man in der neuen Linzer Raiffeisen Arena, in der es am Sonntag gegen Norwegen um die Tabellenführung geht, nach vier Partien ungeschlagen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper