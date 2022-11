ÖFB-Team: Gegen Andorra hilft der Rangnick-Bonus

Es hat schon attraktivere Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegeben: Im spanischen Malaga trifft die ÖFB-Auswahl heute während des aktuellen Kurz-Trainingslagers auf Andorra (18 Uhr, ORF 1). Am Sonntag steht dann noch im Ernst-Happel-Stadion das Heimspiel gegen Italien auf dem Programm.

Normalerweise wäre die Gefahr groß gewesen, dass es vor allem von den Top-Spielern aus der deutschen Fußball-Bundesliga Absagen regnet. In der Vergangenheit war die Liste bei ähnlichen Spielen lang. Aber auch in diesem Fall hat sich der Bonus von Ralf Rangnick als Teamchef niedergeschlagen: Von David Alaba über Marko Arnautovic bis Marcel Sabitzer sind beim aktuellen Trainingslager alle dabei. Es hat keine einzige "Pseudo-Absage" gegeben, die wenigen verletzungsbedingten Rückzieher sind allesamt nachvollziehbar. Schließlich handelt es sich beim aktuellen Länderspiel-Doppel auch bereits um die Generalprobe für die im März 2023 beginnende Quali zur Europameisterschaft in Deutschland.

Keine Reaktion auf Ronaldo

Keine große Reaktion gab es gestern von Rangnick auf die von Cristiano Ronaldo geäußerte Kritik an ihm. "Wenn man nicht einmal Trainer ist, wie kann man dann Boss von Manchester United sein? Nachdem der Klub Ole (Anm.: Solskjaer) entlassen hat, holen sie Ralf Rangnick, was niemand versteht. Dieser Typ ist nicht einmal Trainer. Ein großer Klub wie Manchester United bringt einen sportlichen Direktor, der nicht nur mich, sondern die ganze Welt überrascht", hatte Ronaldo in einem Interview gemeint. Rangnick nahm gestern in Spanien erstmals Stellung, ohne wirklich ins Detail zu gehen: "Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Das ist die Aufgabe der Verantwortlichen von Manchester United – und auch von Sportjournalisten. Ich zähle zu beiden Berufsgruppen nicht. Ich bin Teamchef und Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, deswegen bin ich nicht zuständig für Interviews, die jemand gibt, der für Manchester United spielt."