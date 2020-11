Mittlerweile kann ich es nicht mehr hören", sagte Teamchef Franco Foda nach dem 2:1 gegen Nordirland in der Nations League. Wieder musste er im ORF-Interview zuerst die Frage beantworten, warum das ÖFB-Team spielerisch nicht überzeugen konnte – nach dem fünften Sieg in Serie. Die Ergebnisse geben dem 54-Jährigen recht. Trotzdem wünschen sich die Fans mehr von der besten Ansammlung an Spielern, die je ein österreichischer Teamchef zur Auswahl hatte.