ÖFB-Team: Auch Alaba und Posch fallen aus

Teamchef Ralf Rangnick muss nicht nur einen Ersatz für Marko Arnautovic finden, auch David Alaba und Stefan Posch werden in den EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien am 13. Oktober und drei Tage später in Aserbaidschan wohl fehlen.

Abwehrchef Alaba wurde bei Real Madrids 2:0 gegen Las Palmas wegen einer Muskelverletzung vor der Pause ausgewechselt. Posch hatte sich seine Oberschenkelblessur schon am Sonntag bei Bolognas 0:0 gegen Meister Neapel zugezogen. Laut der Diagnose muss der 26-Jährige vier Wochen pausieren. Auch Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Florian Grillitsch und Philipp Mwene kurieren aktuell Verletzungen aus.

