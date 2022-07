ÖFB-Frauen verloren zum EM-Auftakt gegen England 0:1

Mit großem Einsatz stemmte sich Österreichs Frauenteam der englischen Übermacht auf dem Spielfeld und auf den Rängen im Old-Trafford-Stadion mit 68.871 Zuschauern in Manchester entgegen - doch es reichte nicht für eine Sensation zum Ankick der Europameisterschaft: Die Titelfavoritinnen setzten sich mit 1:0 durch.

Zu Beginn konnte das ÖFB-Team mit der Frankenburgerin Laura Wienroither die Angriffswellen noch bremsen, den ersten Abschluss verzeichnete Sarah Zadrazil (5.). Der Druck der Engländerinnen wuchs stetig, beim Führungstreffer spielte allerdings auch Österreichs Defensive mit: Rekordteamspielerin Sarah Puntigam verlor im englischen Gegenpressing den Ball, nach einem Pass über die Abwehr hob die Arsenal-Stürmerin Beth Mead den Ball über Klubkollegin Manuela Zinsberger im ÖFB-Tor. Carina Wenninger versuchte noch, artistisch zu klären, doch der Ball hatte die Torlinie schon überschritten - 0:1 (17.).

Der Führungstreffer löste die Nervosität der Gastgeberinnen, die noch dominanter wurden. Unmittelbar vor der Pause verhinderte Zinsberger das 0:2: Die Torfrau lenkte einen Abschluss von Lauren Hemp über die Latte.

Eine Leistung, die Zuversicht gibt

In der zweiten Hälfte konnte Österreich die Partie offener gestalten, beim Schuss von Barbara Dunst verhinderte Torfrau Mary Earps den Ausgleich (78.).

Auch, wenn es am Ende nicht zur Sensation reichte: Die Leistung wird Zuversicht für die verbleibenden beiden Gruppenspiele gegen Nordirland und Norwegen geben. Am Montag werden die Karten neu gemischt: Gegen Nordirland ist Österreich in der Favoritenrolle.