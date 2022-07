ÖFB-Frauen: Nach dem Frust in den Angriffsmodus

Die Tränen von Torfrau Manuela Zinsberger und Jubilarin Sarah Zadrazil, die ihr 100. Ländermatch nicht mit einem Erfolgserlebnis krönen konnte, sind getrocknet, der Blick richtet sich nach der bitteren 0:2-Niederlage im Fußball-EM-Viertelfinale gegen Deutschland und 23 Tagen im mondänen Basislager im Pennyhill Park in die Zukunft. "Wir wären gerne länger geblieben. Es ist immer schmerzhaft, ein Turnier verlassen zu müssen. Das war 2017 so und ist heute nicht anders", sagte Zinsberger. Gestern Nachmittag hob die Chartermaschine mit der Flugnummer ENT567 von London-Gatwick aus ab, bei der Rückkehr nach Schwechat wurde das österreichische Team von Vizekanzler Werner Kogler und Frauen-, Familien- und Integrationsministerin Susanne Raab empfangen.

"Hätten es verdient gehabt"

Die EURO ist für Rotweißrot Geschichte, unvergessene Momente – geprägt von zahlreichen Emotionen und vier sehr starken Matches (darunter die Siege über Nordirland und Norwegen) – bleiben in ewiger Erinnerung. "Es war eine unglaublich schöne Zeit, wir haben unglaublich viel geleistet und Österreich hoffentlich stolz gemacht", betonte Zinsberger.

Julia Hickelsberger-Füller, die beim Stand von 0:0 eine Top-Chance ausgelassen hatte, wäre gerne bis in das Endspiel am Sonntag in einer Woche im Wembley-Stadion vorgestoßen, das Potenzial dafür wäre vorhanden gewesen. "Wir hätten es uns verdient gehabt, weiterzukommen", betonte die pfeilschnelle Flügelspielerin, die zur TSG Hoffenheim in die deutsche Bundesliga wechseln wird.

Drei Aluminiumtreffer der ÖFB-Auswahl (Marina Georgieva, Barbara Dunst, Sarah Puntigam) gegen die Deutschen lassen sich nicht so schnell verdrängen. "Es wollte echt nicht sein", sinnierte Frankfurt-Legionärin Dunst, um den Blick unverzüglich in die Zukunft zu richten. Die 24-Jährige geht in den Angriffsmodus: "Wir müssen vorne einfach noch effektiver werden und auch schauen, dass wir mehr Akzente setzen können", sagte die Steirerin. Wohl wissend, dass der nächste sportliche Höhepunkt vor der Tür steht.

"Diese Mannschaft ist definitiv WM-reif", betonte Dunst, die die erste Endrundenteilnahme 2023 in Australien und Neuseeland herbeisehnt. Der Weg dorthin – beginnend mit dem Quali-Heimschlager gegen England am 3. September – ist steinig, aber machbar. Das Play-off-Ticket haben Kapitänin Viktoria Schnaderbeck & Co. in der Tasche, drei Tickets werden über diese Schiene ausgespielt. "Es wäre irrsinnig cool, zeitnah wieder so ein großes Turnier bestreiten zu können", sagte Laura Feiersinger.

Der Glaube kann definitiv Berge versetzen. "Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir werden die richtigen Schlüsse ziehen, und dann geht es volle Attacke weiter", kündigte Zinsberger kämpferisch an.

Keine andere Reaktion war zu erwarten gewesen.