Ein Schützenfest, das Lust auf die EURO macht

Im 201. Länderspiel eines österreichischen Frauenfußball-Nationalteams war Lettland, das Schlusslicht in der WM-Qualifikation, kein Prüfstein. Die Equipe von Irene Fuhrmann festigte den Play-off-Platz mit einem 8:0-(3:0)-Sieg in Wiener Neustadt. Sarah Puntigam und Maria Plattner steuerten je zwei Tore bei, die Vöcklabruckerin Lisa Kolb (SC Freiburg) überzeugte mit Sturm und Drang. In der 56. Minute musste die 20-Jährige angeschlagen ausgewechselt werden. Die Frankenburgerin Laura Wienroither (FC Arsenal) kam nicht zum Einsatz.

Es war das letzte Bewerbsmatch vor der EURO 2022, bei der ein anderer Wind wehen wird. Am 6. Juli (21 Uhr, ORF 1) – also in 84 Tagen – eröffnet die ÖFB-Auswahl im mit 70.000 Zuschauern ausverkauften Old Trafford zu Manchester gegen Gastgeber England das Turnier.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Es ist ein Jahr voller Herausforderungen. Es gilt, die Abläufe zu festigen und uns stetig weiterzuentwickeln“, sagte Fuhrmann. Das Ziel für die EURO ist ganz klar: Österreich will die Vierergruppe A in den Top Zwei beenden und in das Viertelfinale einziehen. England ist der Favorit, aber mit Heimvorteil auch unter Druck. Nordirland, am 11. Juli (18 Uhr, ORF 1) in Southampton der Gegner, ist auf jeden Fall schlagbar. Das wurde am Freitag beim 3:1 in Wiener Neustadt untermauert.

Die Begegnung mit Norwegen am 15. Juli (21 Uhr, ORF 1) in Brighton könnte Endspielcharakter bekommen.

„Die Vorfreude auf die EURO ist riesig. Wir können als Team sehr viel erreichen. Wir glauben an unsere Stärken“, sagte Wienroither. Fuhrmann wird ihr Team im Monat vor dem Turnier zu drei Lehrgängen in Bad Tatzmannsdorf bitten. Los geht’s am 2. Juni. Am 12. Juni kommt es auf Test-Ebene zu einem Wiedersehen mit den Däninnen, die Österreichs Höhenflug bei der EURO 2017 erst im Semifinale gestoppt haben. Nach torlosen 120 Minuten unterlagen die Schützlinge von Dominik Thalhammer 0:3 im Elfmeterschießen.

Am 22. Juni wird die rot-weiß-rote Equipe gegen Schottland proben, am 26. in Belgien. „So können wir uns bestmöglich auf die Intensität und das Tempo, das uns bei der Endrunde erwartet, vorbereiten“, erläuterte Fuhrmann.

Vor und während der EURO wird der ÖFB-Tross seine Zelte im Pennyhill Park, einem Hotel inmitten einer 50 Hektar großen Parklandschaft in der Grafschaft Surrey, aufschlagen. Dort logierte übrigens auch Englands Herrenteam um Harry Kane auf dem Weg ins EM-Finale 2021. Wenn das kein gutes Omen ist ...