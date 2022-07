Wow, Chapeau, herzliche Gratulation! Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hat wie schon beim Debüt 2017 die K.-o.-Phase einer Europameisterschaft erreicht. Und zwar mit einer beeindruckenden Leistung im Gruppenfinale gegen Norwegen. Ein Unentschieden in Brighton hätte schon genügt, letztlich wurde es ein 1:0 (1:0)-Sieg, der am kommenden Donnerstag mit einem Traum-Viertelfinale in Brentford gegen Deutschland (21 Uhr, ORF 1) belohnt wird.