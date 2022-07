Nicht einmal die UEFA kennt Österreichs Matchplan

Am Anfang war ein kurzes Herantasten an die magische Spielstätte Old-Trafford-Stadion (im Spaziergang), um 16 Uhr standen Österreichs Frauenfußball-Teamchefin Irene Fuhrmann und Kapitänin Viktoria Schnaderbeck den Reportern im blendend gefüllten Press Conference Room Rede und Antwort, um 16.45 Uhr begann das Abschlusstraining, das Medienvertreter nach 15 Minuten verlassen mussten.

Die Frage nach dem Matchplan für das heutige EURO-Eröffnungsmatch gegen Co-Titel-Favorit England lächelte Fuhrmann locker weg. "Den kann ich natürlich nicht preisgeben", sagte die 41-Jährige. "Wir wollen sehr mutig auftreten – kompakt und geschlossen."

Also ähnlich wie im jüngsten Duell mit den "Lionesses" in Sunderland, wo Österreich nach einer ambitionierten Vorstellung in der WM-Qualifikation im November 2021 vor knapp 10.000 Zuschauern 0:1 unterlag.

Der Europäische Fußballunion UEFA gelang es gestern auch nicht, in Fuhrmanns Karten zu schauen. Die auf der offiziellen EURO-Website kommunizierte voraussichtliche ÖFB-Aufstellung war ziemlich peinlich, weil dort die bedauernswerte Lisa Kolb angeführt wurde. Also jene 21-jährige Stürmerin aus Vöcklabruck, die das Turnier nach einem positiven Coronatest verpassen wird.

Auch sehr schmerzhaft ist der Ausfall von Maria Plattner, die in ihren jüngsten fünf Ländermatches vier Tore erzielt hat. "Am Anfang war das schon ein Schock, aber wir stehen als Team zusammen. Wir müssen und werden nach vorne schauen", betonte Schnaderbeck, die sich nach einer überstandenen Knieblessur matchfit meldete.

Die 31-jährige Grazerin erwartet England "mit enormer Wucht" – und getragen von einer überragenden Bilanz. Die Britinnen haben zwölf ihrer jüngsten 14 Ländermatches gewonnen und keines verloren. In der unmittelbaren Vorbereitung gab es drei Kantersiege – 3:0 gegen Belgien, 4:1 gegen Titelverteidiger Niederlande und 4:0 in der Schweiz.

Österreichs Nummer eins, Manuela Zinsberger vom FC Arsenal, muss sich auf viel Arbeit einstellen. Aber das hat die 26-jährige Torfrau noch nie gestört.