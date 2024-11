Neuer Präsident, alte Spielchen

Die einzige Veränderung beim ÖFB ist jene, dass Klaus Mitterdorfer nicht mehr Präsident ist. Ansonsten geht es weiterhin rund und werden interne Spielchen gespielt. Ein solches hievte Wolfgang Bartosch, den steirischen Landesverbandspräsidenten, bei der Präsidiumssitzung am Freitag in Wien in die Position des Interimspräsidenten. Davor wurde hinter den Kulissen getrickst. Laut Satzung hätte einer der vier Vizepräsidenten das Amt übernehmen sollen. Philip Thonhauser (Liga) wollte aber ebenso