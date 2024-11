Nations-League-Play-off: Das sind die möglichen Gegner Österreichs

Aufgrund des Unentschiedens gegen Slowenien (1:1) verpasste Rot-Weiß-Rot am Sonntag den Gruppensieg in der Gruppe 3 der Liga B. Somit muss die Mannschaft von Ralf Rangnick nun im kommenden März in Hin- und Rückspiel gegen einen Dritten aus der Liga A ran.

Lesen Sie auch: Österreich in WM-Quali-Auslosung weiter in Topf 1



Belgien und Ungarn standen bereits seit Sonntag als mögliche Gegner fest. Am Montag kamen nun die letzten beiden Teams hinzu. Schottland gewann in Polen mit 2:1 und sicherte sich in der Gruppe 1 der Liga A Platz drei. Aus der vierten Gruppe kommen die Serben, die mit einem 0:0 im direkten Duell die Dänen nicht mehr überholen konnten, als möglicher Kontrahent des ÖFB-Teams hinzu. Die Auslosung des Play-offs erfolgt am Freitag.

Dass Serbien gegen Dänemark nicht gewinnen konnte, sorgt jedenfalls für Erleichterung beim ÖFB, denn: damit verteidigte man mit fremder Hilfe den zwölften und letzten Platz in Topf eins bei der WM-Quali-Auslosung. In diesem sind am 13. Dezember in Zürich auch Frankreich, Spanien, England, die Niederlande, Portugal oder Deutschland zu finden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper