Nationalelf der Ukraine will ein Lächeln schenken

Heute tritt die Ukraine in Glasgow gegen Schottland an, der Sieger des Play-off-Halbfinales spielt am Sonntag in Wales um das letzte europäische WM-Ticket.

"Ich zittere innerlich", sagte Oleksandr Sintschenko. Der Manchester-City-Profi will seinen Landsleuten "vielleicht für ein paar Sekunden ein Lächeln" schenken. "Dieses Spiel ist eines der wichtigsten in meinem Leben." Das Spiel in Schottland und der mögliche Höhepunkt in Wales, das sich im März im Halbfinale gegen Österreich mit 2:1 durchsetzte, soll auch ein Zeichen an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sein. "Die Ukraine lebt noch immer. Die Ukraine wird bis zum Ende kämpfen. Das ist unsere Mentalität. Wir geben niemals auf", sagte Sintschenko.

Wales läuft sich heute gegen Polen warm. Es ist der vorgezogene Auftakt zur Nations League.