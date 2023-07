Nächstes ÖFB-Länderspiel in Linz fix 

Der österreichische Fußball-Bund ÖFB hat den nächsten Auftritt des Fußball-Nationalteams in der Linzer Raiffeisen-Arena fixiert.

Wie erwartet, gastieren David Alaba & Co am 7. September 2023 zu einem Freundschaftsspiel in Oberösterreich. Mit der Republik Moldau ist jetzt auch der Gegner offiziell. Bereits seit Monaten war man von einer Einigung für dieses Spiel ausgegangen. LASK-Abonnenten haben für dieses Match ein Vorkaufsrecht. Ab Montag, 17. Juli, 12 Uhr gibt es 48 Stunden lang einen geschützten Vorverkauf, der direkt über den LASK abgewickelt wird. Der offizielle Vorverkauf startet dann am Donnerstag, 20. Juli um 20 Uhr. Oberösterreichs Team bereitet sich in Windischgarsten auf das Länderspiel gegen die Republik Moldau, sowie die fünf Tage später anstehende EM-Qualifikationspartie in Schweden vor.

Die ÖFB-Aussendung im Wortlaut

"Das Nationalteam wird nach den beiden stimmungsvollen EM-Quali-Auftaktspielen im März auch künftig regelmäßig in der brandneuen Raiffeisen Arena in Linz gastieren.

Fans der Mannschaft von Ralf Rangnick haben am Donnerstag, 7. September um 20.30 Uhr wieder die Gelegenheit, David Alaba & Co. live in der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu erleben, wenn es in einem freundschaftlichen Länderspiel gegen die Republik Moldau geht.

Dieses Match dient dem Feinschliff im Hinblick auf die EM-Quali-Auswärtspartie in Schweden am 12. September, wo es bereits um die Weichenstellung in Richtung EURO 2024 in Deutschland geht.

Der öffentliche Ticket-Vorverkauf für das Raiffeisen-Länderspiel gegen die Republik Moldau startet am Donnerstag, 20. Juli um 14.00 Uhr auf www.oefb.at/tickets. Ab 17. Juli um 12 Uhr haben Abonnenten des LASK für 48 Stunden die Möglichkeit, sich in einem geschützten Vorverkauf ihre Tickets im Heimstadion zu sichern. Diese Aktion wird direkt über den LASK abgewickelt.

Die Kartenpreise bewegen sich zwischen 28 Euro und 54 Euro für Erwachsene. Kinder können ihre Idole bereits ab 8 Euro bewundern.

Fans sollten sich Karten so rasch wie möglich sichern. Die Heimpartie des Nationalteams gegen Belgien am 13. Oktober im Wiener Ernst-Happel-Stadion war zuletzt in rekordverdächtigen dreieinhalb Stunden ausverkauft."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.