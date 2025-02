Nach Traumstart war Deutschland eine Nummer zu groß

Da war die Welt in Nürnberg noch in Ordnung: Annabel Schasching (2. v. re.) traf zum 1:0 für Österreich.

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam musste sich vor gut 14.300 Fans in Nürnberg Deutschland in der UEFA Nations League 1:4 (1:1) geschlagen geben. Es war die fünfte Niederlage im fünften Nachbarschaftsduell und ein Dämpfer nach dem 1:0-Auftaktsieg über Schottland am Freitag in Ried "Wir haben zwei konträre Spielhälften gesehen, eine gute ist nicht genug. Wir müssen über Taktik und Fitness reden", sagte Langzeitkapitänin und ORF-Expertin Viktoria Schnaderbeck.

Dabei hatte die Equipe von Neo-Teamchef Alexander Schriebl einen Auftakt nach Maß im Frankenland hingelegt. Keine 180 Sekunden standen auf der Uhr, als ein perfekter Umschaltmoment über ÖFB-Startelfdebütantin Carina Brunold und Lilli Purtscheller in die 1:0-Führung umgemünzt wurde. Die Innviertlerin Annabel Schasching aus St. Aegidi war nach idealem Querpass zur Stelle und verbuchte in ihrem 25. Ländermatch ihr drittes Tor. Es war eines der speziellen Art, verdient doch die 22-jährige rechte Mittelfeldspielerin ihre Brötchen in der deutschen Bundesliga beim SC Freiburg.

Schasching war übrigens eine von nicht weniger als drei Oberösterreicherinnen in der Auftaktformation. Neben ihr hatten auch Manchester-City-Legionärin Laura Wienroither und Claudia Wenger (SKN St. Pölten) aus St. Ulrich bei Steyr, die nach solider Vorstellung in der 57. Minute angeschlagen ausgewechselt werden musste, ein Leiberl in der Viererabwehrkette.

Julia Hickelsberger-Füller hätte die rot-weiß-rote Equipe aus aussichtsreicher Position sogar 2:0 voranbringen können (23.). Es sollte nicht sein. Für Deutschland, den zweimaligen Welt-, achtfachen Europameister und Olympiasieger von 2016 war das so etwas wie ein Weckruf.

Die Weltranglistendritten legten einen Zahn zu und drehten den Spieß letztlich um. Laura Freigang gelang nach einem Freistoß, bei dem die ÖFB-Defensive zu passiv agierte, das 1:1 (39.), in der 56. Minute stellte "Joker" Laura Dallmann in vorübergehender Überzahl (Wenger wurde behandelt) nach Lochpass von Jule Brand auf 2:1. Das ist zweifelsfrei bitter, aber auch dem deutlich größer werdenden DFB-Druck und den schwindenden Kräften bei der ÖFB-Auswahl geschuldet gewesen.

Das 3:1 (70.) ging auf das Konto der ebenfalls eingewechselten Giovanna Hoffmann nach einem kapitalen Fehlpass von Laura Feiersinger. Das 4:1 (82.) verbuchte Vivien Endemann, zum dritten Mal hatte DFB-Bundestrainer Christian Wück ein goldenes Händchen von der Bank aus bewiesen.

"Es ist ärgerlich, wie es nach der Pause für uns gelaufen ist. Das tut schon weh", analysierte ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger in Diensten des WFC Arsenal: "Letztlich ist es ein Lernprozess für uns. Ich bin stolz, wie wir uns in der ersten Halbzeit präsentiert haben. Darauf lässt sich definitiv aufbauen."

