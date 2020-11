Nach Salzburgs Corona-Fällen spielt im ÖFB-Team die Ungewissheit mit

Im Teamcamp der Fußball-Nationalmannschaft geht vor dem morgigen Testspiel in Luxemburg und den abschließenden Nations-League-Partien am Sonntag gegen Nordirland und drei Tage später gegen Norwegen die Corona-Angst um: Auslöser sind sechs positive Fälle bei Meister Salzburg, bei dem nun alle Akteure in Quarantäne müssen. Sämtliche Nationalspieler müssen ihren Teams absagen, darunter die ÖFB-Kicker Andreas Ulmer, Cican Stankovic und Albert Vallci. Die Fälle ziehen noch weitere Kreise.

Am Freitag waren in Salzburg noch alle Tests negativ gewesen. Am Tag danach wurden alle Teamspieler von den nationalen Verbänden ein weiteres Mal gecheckt – die sechs positiven Ergebnisse lagen aber erst in der Schlussphase des Bundesligaspiels am Sonntag gegen Rapid vor. Damit könnten infizierte Profis gespielt und damit Wiener angesteckt haben.

Es ist erstaunlich, dass sich ausgerechnet bei Salzburg eine Corona-Testlücke auftat. Der LASK war etwa rund um das Europa-League-Spiel gegen Rasgrad ganz auf Nummer sicher gegangen: Dienstagmittag wurde der obligatorische Test der UEFA vollzogen, dessen Ergebnisse erst am nächsten Tag eintrafen. Um aber Gewissheit für das Training am Dienstagnachmittag zu haben, waren die Athletiker schon zeitig in der Früh getestet worden. Bis zum Anpfiff der Einheit wussten die Athletiker, dass alle Tests negativ waren.

Rapid-Profis müssen zuschauen

Selbst wenn Rapids derzeit einziger A-Teamspieler Maximilian Ullmann gestern beim Einrücken zum Camp einen negativen Abstrich abgab, wäre dies aufgrund der Inkubationszeit keine Garantie, dass der Linksverteidiger nicht vom Coronavirus betroffen ist. Das gilt auch für die gegen Salzburg eingesetzten Rapid-Profis Leo Greiml, Kelvin Arase und Yusuf Demir, die im ÖFB-U21-Kader aufscheinen, so wie auch Salzburgs Maximilian Wöber. Die unklare Personalsituation hat zur Folge, dass sich A-Teamchef Franco Foda mit den Nachnominierungen schwertut. Gestern Nachmittag war lediglich fix, dass Florian Grillitsch aus persönlichen Gründen absagte und Peter Zulj ins ÖFB-Camp in Wien nachrückte. Ein Einsatz von Rapid-Spielern sei laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel im Test gegen Luxemburg "schwer vorstellbar".

Ausgerechnet in dieser heiklen Lage wird in Luxemburg ein sportlich wertloses Testspiel ausgetragen. Es muss aufgrund der UEFA-Zentralvermarktung gespielt werden. Foda hatte bereits angekündigt, dass Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Stefan Lainer und Marcel Sabitzer geschont werden.

Husein Balic (li.) in Aktion Bild: APA/Erwin Scheriau

Debütant Husein Balic will ein Zeichen setzen

Drei Salzburger nicht dabei, Maximilian Ullmann in der Warteschleife – auch wenn das LASK-Quartett in der Nationalmannschaft gerne auf den Corona-Wirbel beim ÖFB-Team verzichtet hätte, steigen so die Einsatzchancen.

Alexander Schlager scheint ohnehin auf dem besten Weg, sich als Nummer eins Österreichs zu etablieren. Nun können Reinhold Ranftl, Gernot Trauner und der erstmals einberufene Husein Balic im Rennen um die Plätze im EM-Kader Punkte sammeln. „Ich versuche, meine Chance zu nutzen“, sagte Balic. „Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Ich will zeigen, dass mir der Teamchef vertrauen kann.“

Das Teamdebüt würde seinen Marktwert weiter steigern. Mit den Leistungen in der Europa League soll Balic britische Klubs auf sich aufmerksam gemacht haben. „Daily Mail“ schreibt, dass Southampton, der Klub von Ralph Hasenhüttl, den Flügelflitzer beobachte, dazu wird über das Interesse des Zweitligisten Brentford berichtet.

Vom LASK ins ÖFB-Team

185 Länderspiele sammelten LASK-Kicker an, wenn man nur den Zeitraum hernimmt, in dem sie für die Athletiker am Ball waren. Rekordteamspieler ist Gerhard Sturmberger mit 43 Einsätzen. Pavao Pervan wurde zwar schon als LASK-Spieler einberufen, sein Debüt gab er nach dem Wechsel zu Wolfsburg. Mit Gernot Trauner, Alexander Schlager, Reinhold Ranftl und Thomas Goiginger kamen vier aktuelle LASK-Spieler bereits zu Teamehren, der erstmals einberufene Husein Balic könnte der fünfte werden.

