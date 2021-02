Nach dem Test geht es um die EM

Bei der "Visit Malta Women’s Trophy" fehlen sechs Stammspielerinnen, darunter Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und die Nummer eins, Manuela Zinsberger. Zum heutigen Auftakt gegen Schweden (15 Uhr, ORF Sport+) kommt es im Tor zu einem Länderspieldebüt.

Zur Auswahl stehen Vanessa Gritzner, Kristin Krammer und Jasmin Pal. Auch auf anderen Positionen können sich Spielerinnen für weitere Aufgaben aufdrängen. Fuhrmann: "Wir wollen sehen, wie sie mit dem Druck im Wettkampf umgehen." Am Dienstag ist die Slowakei der zweite Gegner.

Nach dem Spiel werden die Österreicherinnen nach Finnland schauen: Sollten die Finninnen in der EM-Qualifikation das Heimspiel gegen Portugal (17.15 Uhr) gewinnen, sind die Österreicherinnen praktisch fix bei der EM 2022 in England – denn Portugal müsste dann am 23. Februar gegen Schottland schon 14 Tore erzielten.