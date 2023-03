Nach 42 Jahren endlich wieder in Linz

42 Jahre lang musste Oberösterreich warten, bis am kommenden Freitag gegen Aserbaidschan endlich wieder einmal ein WM- oder EM-Qualifikationsspiel in unserem Bundesland ausgetragen wird. Am 17. Juni 1981 deklassierte Österreich in der WM-Qualifikation Finnland mit 5:1 – und qualifizierte sich in der Folge auch für die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. "Statt 9:0 ,nur’ 5:1", schrieben die OÖN damals über das heimische Starensemble rund um Herbert Prohaska, Hans Krankl und Bruno Pezzey.