Morgen beginnt die Vorbereitung auf Schweden

Das Hinspiel gewann Österreichs Nationalteam mit 2:0 – mit einem Sieg in Schweden wäre die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland so gut wie fix. (Apa)

Den Auftritt in Linz bringt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft heute ab 20.30 Uhr (Liveticker auf nachrichten.at) mit dem Testspiel gegen die Republik Moldau hinter sich. Schon danach ist der komplette Fokus auf das Spiel am Dienstag in Solna gegen Schweden gerichtet. Wobei Teamchef Ralf Rangnick auch schon bei der Wahl der Aufstellung für das Spiel in Linz antizipiert und den einen oder anderen Spieler geschont hat.

Für die Mannschaft ging es gleich nach dem Match zurück ins Teamcamp nach Windischgarsten, wo man nicht nur das Wochenende verbringen, sondern am Montag auch noch das Abschlusstraining absolvieren wird. Erst danach macht man sich auf den Weg zum Flughafen Linz-Hörsching, wo die AUA-Chartermaschine des ÖFB in Richtung Stockholm abhebt.

Eine Überraschung gab es für das Nationalteam noch am Mittwochabend beim Teamcamp im Hotel Dilly in Windischgarsten. Paul Pizzera und Christopher Seiler schauten beim internen Teamabend für ein Mini-Konzert vorbei und gaben den neuen Nationalteam-Hit "Hoch gwinn mas (n)imma" zum Besten – dafür gab es mindestens so viel Applaus wie für die Teamspieler bei einem Ländermatch.

Linz wirkt sich positiv aus

Nicht nur sportlich ist Oberösterreich für das Nationalteam ein Gewinn, auch finanziell wirken sich die Länderspiele in Linz positiv aus. Mit einem ausverkauften Stadion in Linz kann der ÖFB mehr lukrieren als mit einem ausverkauften Ernst-Happel-Stadion. Der Grund ist die viel höhere Anzahl an exklusiven Business-Seats. Deshalb kann ÖFB-Wirtschaftsgeschäftsführer Bernhard Neuhold in diesem Jahr auf einen Gewinn in Millionenhöhe hoffen.

"Wir haben für 2023 einen niedrigen siebenstelligen Betrag im Positiven eingeplant. Wir sind gut auf Schiene", erklärte Neuhold. Nach einer schwarzen Null 2020 gab es 2021 ein Minus im mittleren sechsstelligen Bereich und 2022 einen Abgang im niedrigen siebenstelligen Bereich. "In den letzten beiden Jahren war Covid noch immer ein Thema. Wir konnten Hospitality Tickets und normale Tickets nicht in dem Ausmaß wie gewohnt verkaufen, dazu kamen etwa kollektivvertragliche Lohnerhöhungen und die Inflation als Kostentreiber", sagte der Geschäftsführer.

"Nichtsdestotrotz steht der ÖFB auf stabiler wirtschaftlicher Basis und hat nach wie vor ein positives Eigenkapital im zweistelligen Millionenbereich", betonte Neuhold.

Der Ausblick gibt Zuversicht: In diesem Jahr erwirtschaftet der ÖFB einen Umsatz von über 50 Millionen Euro und lukriert dabei über 10 Millionen Euro an Sponsoreinnahmen – so viel wie noch nie in seiner Geschichte. Zudem profitiert man von einer Aufstockung der Bundessportförderung, es gibt auch einen zweiten VIP-Klub im Happelstadion. Außerdem wird der ÖFB heuer nochmals mit dem bereits ausverkauften EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien Kasse machen. Im November wartet noch das Heimspiel gegen Deutschland, das man ebenfalls in einem dann wohl ausverkauften Ernst-Happel-Stadion spielen wird.

Großprojekt Wien-Aspern

Ausgabenseitig steht das 70 Millionen Euro teure Großprojekt ÖFB-Trainingszentrum in Wien-Aspern auf der Agenda. Der ÖFB wird ein Drittel, der Bund und die Stadt Wien die restlichen beiden Drittel stemmen müssen. Dies will man beim ÖFB zum Teil aus Rücklagen, zum Teil mit Fremdkapital bestreiten.

