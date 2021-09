Milletich kurz vor dem Ziel

Die gestrige Sitzung der ÖFB-Landespräsidenten brachte keine große Überraschung. Mit Gerhard Milletich (65) bleibt – wie berichtet – der burgenländische Landespräsident der große Favorit bei der Wahl zum neuen ÖFB-Präsidenten. Am Samstag wird sich neben ihm nur noch Roland Schmid (45), Geschäftsführer von ImmoUnited und einst Kandidat für das Präsidentenamt beim SK Rapid, dem ÖFB-Hearing stellen dürfen. Und bei diesem Rennen hat der bei den Landespräsidenten bekannte und damit berechenbarere Milletich eindeutig die besseren Karten. Weitere ins Spiel gebrachte Kandidaten wie Ex-Rapid-Präsident Michael Krammer oder auch Heinz Palme wurden gestern vom Wahlausschuss bereits aus dem Spiel genommen.

Nach dem Hearing am Samstag wird einer der beiden verbliebenen Kandidaten per Mehrheitsbeschluss als Wahlvorschlag eingereicht. Da bei der Präsidentenwahl im Oktober praktisch die gleichen Personen wieder abstimmen, wird es am Samstag bereits eine Entscheidung geben.