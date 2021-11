Lostag für das ÖFB-Team: Wer wird Österreichs Gegner im WM-Play-off?

In Zürich öffnet sich heute die Hintertür zur WM-Endrunde in Katar 2022: Um 17 Uhr werden die europäischen WM-Play-offs ausgelost (ORF 1). Das ÖFB-Team verpasste die direkte Qualifikation auf Platz vier der Gruppe F deutlich, durch den Sieg in der Nations League rutschte Österreich in das Zwölferfeld.

Wie wird das Play-off gespielt?

Die zwölf Mannschaften werden in drei Wege zu je vier Teams aufgeteilt. In Halbfinale (24./25. März) und Endspiel (28./29. März) werden die drei letzten WM-Teilnehmer Europas ermittelt.

Wie wird gelost?

Die sechs besten Gruppenzweiten der WM-Qualifikation – Portugal, Schottland, Italien, Russland, Schweden und Wales – sind gesetzt und haben im Halbfinale Heimrecht gegen die schlechteren vier Gruppenzweiten (Türkei, Polen, Nordmazedonien, Ukraine) und den beiden Teams, die als Gruppensieger der Nations League das Feld komplettieren – Österreich und Tschechien. Das Heimrecht im Endspiel wird vorab gelost. Aus politischen Gründen können Russland und die Ukraine nicht aufeinandertreffen.

Wie stehen Österreichs Chancen?

"Chancen haben wir, glaube ich, gegen jeden. In einem Spiel ist immer viel möglich", sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Nimmt man alleine die aktuelle FIFA-Weltrangliste als Grundlage, wäre Österreich im Halbfinale zumindest gegen Russland und Schottland der Favorit. "Wir haben in dem Sinn keine Wunschgegner, auf diesem Niveau sind alle Teams eine große Herausforderung", sagte Teamchef Franco Foda. "Jedes Spiel hat seinen Reiz, es sind Finalspiele, in denen es für die Mannschaften um alles geht. Jeder will zur WM fahren." Einen Wunsch gab der Deutsche dann aber doch ab: "Eine kurze Anreise wäre sicher kein Nachteil."

Teams ungesetzt

Ukraine

Polen

Österreich

Tschechien

Türkei

Nordmazedonien

Teams gesetzt

Italien

Portugal

Schweden

Wales

Russland

Schottland

Fix für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert

Europa

Belgien 1

Frankreich 3

England 4

Spanien 7

Dänemark 9

Niederlande 10

Deutschland 11

Schweiz 13

Kroatien 15

Serbien 23

Südamerika

Brasilien 2

Argentinien 5

Gastgeber