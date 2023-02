Lob für Schasching von Teamchefin Fuhrmann

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam ist als Testgegner vor der WM im Sommer in Australien und Neuseeland gefragt: Im Rahmen des Trainingslagers auf Malta dient das ÖFB-Team heute (18 Uhr, ORF Sport+) und am Dienstag den Niederländerinnen als Standortbestimmung und will selbst nach der verpassten WM-Qualifikation Schwung für die kommenden Aufgaben aufnehmen.

"Man muss es ein bisschen trennen, was wir auf den Platz gebracht haben und das Ergebnis. Weil das Ergebnis noch nicht so entscheidend ist wie im Herbst in der Nations League, wo es dann wieder um etwas geht", sagte Kapitänin Carina Wenninger. Die AS-Rom-Legionärin freut sich auf zwei "super Testspiele samt tollem Gradmesser".

In diesen will Annabel Schasching ihre Fortschritte zur Schau stellen. Teamchefin Irene Fuhrmann lobte ihre Leistungen in den Testspielen im Herbst gegen Italien (1:0) und die Slowakei (3:0). Mit dem Wechsel von Sturm Graz in die deutsche Bundesliga zu Freiburg hat die 20-Jährige aus St. Aegidi im Winter den nächsten Karriereschritt gemacht. Schasching: "Ich sehe meine Rolle so, dass ich noch eine jüngere Spielerin bin, aber trotzdem schon Verantwortung übernehmen und, wenn ich spiele, meine Qualitäten auf den Platz bringen möchte." Ziel sei es, Schritt für Schritt von den Besten zu lernen, um irgendwann eine wichtigere Rolle einnehmen zu können.

Da kommen die Duelle mit der Nummer acht der Weltrangliste gerade recht. Auf der Trainerbank des Vize-Weltmeisters von 2019 sitzt mit Andries Jonker kein Unbekannter im Männer-Fußball: Der 60-Jährige war Co-Trainer beim FC Barcelona sowie bei Bayern München, wo er 2011 in fünf Partien als Interimscoach einsprang. In der deutschen Bundesliga durfte er sich 2017 auch mehrere Monate bei Wolfsburg als Chefcoach versuchen. Seit August ist er für die "Oranje Leeuwinnen" verantwortlich.

Oranje-Star fehlt verletzt

"Uns erwartet ein Gegner, der sehr viel körperliche Präsenz, Offensivpower und Geschwindigkeit mitbringt und uns in der Defensive sehr fordern wird", sagte Fuhrmann. Mit Vivianne Miedema fehlt allerdings die Topspielerin und Kapitänin aufgrund eines Kreuzbandrisses.

