Live ab 20.45 Uhr: "Finales Spiel" für ÖFB-Team gegen Schottland

Alles andere als ein Sieg im Wiener Happel-Stadion über Schottland würde nicht nur die Chancen auf Rang zwei in Gruppe F reduzieren, sondern den Stimmungsbarometer rund um die ÖFB-Auswahl weiter sinken lassen. Teamchef Franco Foda ist nach dem 2:5 in Israel angezählt, gab sich aber kämpferisch. "Wir wissen, das ist für uns ein finales Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen. Dazu sind wir aber absolut in der Lage", sagte der Deutsche.