Lisa Kolb war die große Gewinnerin in Marbella

Die Legionärin des deutschen Bundesligisten SC Freiburg glänzte nicht nur beim 6:1 gegen Rumänien, sondern auch beim 3:0 gegen die Schweiz. In ihrem vierten Ländermatch gelang der Vöcklabruckerin auch ihr erstes Tor im rot-weiß-roten Trikot, danach schossen ihr Freudentränen in die Augen. Die Stürmerin hat sich für höhere Aufgaben – wie Einsätze in der WM-Qualifikation oder bei der EM-Endrunde im Juli in England – aufgedrängt.

"Ich bin sehr glücklich, wie es gelaufen ist. All die Mühen und Strapazen haben sich gelohnt", sagte Kolb, die 2019/20 wegen einer hartnäckigen Rückenverletzung mehr als ein Jahr von der Bildfläche verschwunden war. Danach lief die Oberösterreicherin zur Hochform auf. 2020/21 krönte sie sich im Neulengbach-Dress zur Torschützenkönigin, ihre Kür zur Spielerin der Saison und ein Wechsel ins Ausland waren die logische Folge.

Seit 1. Juli 2021 ist der SC Freiburg Kolbs Arbeitgeber, nächstes Ziel ist ein Stammplatz in der Startformation des Tabellensiebenten. Das wäre ganz im Sinn von ÖFB-Teamchef Irene Fuhrmann, die sich mit dem Marbella-Lehrgang sehr zufrieden zeigte: "Alle haben an einem Strang gezogen."