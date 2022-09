Klein, aber fein: Revanchegelüste im ausverkauften Haus

0:3, 0:4, 0:3, 0:3, 0:1, 0:1. In den bisherigen sechs Fußball-Länderspielen gegen den frischgebackenen Europameister England sprang für das rot-weiß-rote Frauen-Nationalteam weder Punktgewinn noch Torerfolg heraus. Das soll sich heute (17.30 Uhr, ORF 1) in der WM-Qualifikation in der mit knapp 4000 Fans restlos ausverkauften Ergo Arena in Wiener Neustadt ändern.