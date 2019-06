4:1  Österreich hat EM-Start wieder selbst in der Hand

Österreichs Fußball-Nationalteam hat das wichtigste Ziel erreicht. Nach dem gestrigen hochverdienten 4:1 (1:1)-Erfolg in Nordmazedonien hat die Foda-Elf die Qualifikation für die EM 2020 wieder selbst in der Hand. Der Rückstand auf Israel (gestern 0:4 in Polen) beträgt nur noch einen Punkt, den man beim Heimspiel im Herbst in einen Vorsprung umwandeln kann.

In der 61. Minute schoss sich Marko Arnautovic mit seinem Elfer zum 2:1 zentral unter die Latte den gesamten Frust von der Seele. Rot-Weiß-Rot hätte zu diesem Zeitpunkt in einem verrückten Spiel längst hoch führen müssen.

Einsatz und Auftreten der ÖFB-Auswahl, in der Stefan Ilsanker den freien Platz nach der Verletzung von David Alaba einnahm, passten von der ersten bis zur letzten Minute. Doch die Chancenauswertung war noch katastrophaler als am Freitag beim 1:0 gegen Slowenien. Unglaublich, wie die besten Möglichkeiten leichtfertig vergeben wurden. Bereits nach 37 Sekunden scheiterte Arnautovic ganz alleine vor dem mazedonischen Keeper Dimitrievski. Wenig später machte es ihm Marcel Sabitzer nach (13.).

Eigentor blieb ohne Folgen

"In der Offensive ist Mazedonien zu schwach, da geht gar nichts", hatte das oberösterreichische Trainerduo Heinz Hohhauser/Gerhard Schweitzer vor dem Spiel in der spärlich besetzten Todor-Proeski-Arena verraten. Beide hatten Mazedonien im Auftrag des israelischen Fußballverbands bereits beim 0:1 gegen Polen am Freitag live im Stadion gesehen. Den Zusatz "Da kannst dir nur selber ein Tor schießen" haben sie freilich nicht verwendet. So kam es dann nach 18 Minuten. Nach einer völlig harmlosen Vorlage der Gastgeber wollte Torhüter Heinz Lindner den Ball etwas links vom Tor fangen. Innenverteidiger Martin Hinteregger sah ihn nicht. Seine Kopfball-Rückgabe rollte ins leere Tor – 0:1

Den Gegner aufgeweckt

Natürlich weckte man damit, wie schon gegen Israel, den Gegner durch eigenes Verschulden auf. Im Gegensatz zur Blamage von Haifa ließ Österreichs Team aber nie locker. Auch wenn es mit den vergebenen Top-Chancen fast schon im Minutentakt weiterging. Arnautovic ganz alleine (23.), Marcel Sabitzer mit aller Zeit der Welt nur an die Stange (44.) – das waren die negativen Höhepunkte im erfolglosen Bestschießen. Da hatte das ÖFB-Team zumindest den erlösenden Ausgleich bereits erzielt. Eine herrliche Flanke des überragenden Konrad Laimer verwertete Valentino Lazaro direkt zum 1:1 (41.). Es war die mit Abstand am schwierigsten zu verwertende Torchance gewesen. So stand man in Halbzeit zwei zumindest etwas weniger unter Druck. Chancen vergab man weiterhin, beim Elfmeter war dafür Arnautovic eiskalt. Das Foul von Nikolov an Sabitzer war eindeutig gewesen. Erst als der Druck abfiel, ging auch das Toreschießen einfacher. Arnautovic erhöhte per Kopf auf 3:1 (81.), ein Eigentor von Bejtulai (86.) besiegelte den Endstand.

Damit ist Österreich wieder voll im Rennen. "Wenn wir immer so spielen, bin ich sehr zuversichtlich", sagte Sabitzer.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at