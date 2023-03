Endlich geht es los! Auch wenn Österreichs Fußball-Nationalmannschaft morgen (20.45 Uhr, Servus TV live) in der Linzer Raiffeisen-Arena stark ersatzgeschwächt in den EM-Qualifikationsauftakt gegen Aserbaidschan geht, so ist die Zuversicht vor dem Start zum "Unternehmen EM 2024 in Deutschland" doch riesig.