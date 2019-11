Kapitän Baumgartlinger kontert Windtner-Kritik: Als "Schülermannschaft" zur EM

"Da sind aus den eigenen Reihen Schüsse gekommen. Schön wäre gewesen, wenn das intern besprochen worden wäre", erklärte Kapitän Julian Baumgartlinger nach erfolgreicher Qualifikation am Samstagabend und meinte damit indirekt ÖFB-Präsident Leo Windtner. Der Verbandschef hatte nach dem Israel-Spiel das Gegentor zum 1:2 als eines mit "Schülermannschafts-Charakter" bezeichnet.

"Wir haben uns das Schülermannschaftsthema des öfter gegeben - schön, dass wir die erste Schülermannschaft sind, die sich für die EM qualifiziert hat", sagte Baumgartlinger nun und legte nach: "Es ist oft so, dass sich der Direktor nur im Erfolgsfall vor die Mannschaft stellt und sonst draufhaut. Das kennen wir schon."

Der Kapitän sah sein Team und den Betreuerstab "in vielen Phasen auf uns alleine gestellt. Das war nicht einfach und hat uns extrem stark gemacht". Man sei auch mannschaftsintern selbstkritisch gewesen und habe harte Worte gefunden. Und "wir haben die Antwort am Platz gegeben", betonte Baumgartlinger.

Für Windtner waren sein Sager und die Diskussionen darüber schon lange abgehakt. "Das Thema ist längst ausgestanden, wir haben uns ausgeredet. Ich weiß, dass er nachher einigermaßen sauer war, aber ich glaube, wir (Anm.: ÖFB) haben auch allen Grund gehabt, sauer zu sein nach der Vorstellung in Israel. Aber wir haben die Dinge ausgeräumt", erklärte der ÖFB-Präsident in den Katakomben des Happel-Stadions. "Es war immer meine Diktion, dass sich alle an der Nase nehmen müssen, und das ist auch geschehen", sagte Windtner.

Daten und Fakten zur EURO 2020

Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich für eine Europameisterschaft qualifiziert, die es in dieser Form in der 60-jährigen Geschichte der kontinentalen Endrunde noch nicht gegeben hat und wohl auch in Zukunft nicht mehr geben wird. Die Gruppenphase des Turniers wird in sechs Vierergruppen ausgetragen, deren Partien an je zwei von insgesamt zwölf Spielorten quer über den Kontinent steigen.

Wien. In welchen Städten und gegen welche Gegner die ÖFB-Auswahl ihre Gruppenpartien bestreitet, wird bei der Auslosung am 30. November in Bukarest ermittelt. Danach ist aber die Chance hoch, dass David Alaba und Co. alle ihre Konkurrenten noch gar nicht kennen - in vier der insgesamt sechs Pools bleibt vorerst ein Platz frei, der Ende März mit den Gewinnern der Nations-League-Play-offs aufgefüllt wird. Theoretisch wäre am dann 1. April 2020 eine Nach-Auslosung möglich, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber verschwindend gering.

Die Topfeinteilung für die Auslosung richtet sich ausschließlich nach dem Abschneiden in der EM-Qualifikation, Österreich dürfte im dritten Topf landen. Klarheit besteht nach den letzten Quali-Matches am Dienstagabend. Das ÖFB-Spiel in Riga ist in diesem Zusammenhang irrelevant, weil Partien gegen Gruppenletzte aus der Wertung fallen.

Bisher qualifizierte Teams (Stand vor Sonntagabend-Spielen):

Österreich, England, Tschechien, Ukraine, Deutschland, Niederlande, Kroatien, Spanien, Schweden, Polen, Türkei, Frankreich, Belgien, Russland, Italien, Finnland.

Insgesamt 24 Teilnehmer, die letzten 4 Plätze werden über die Nations-League-Play-offs Ende März 2020 vergeben. Gruppenauslosung am 30. November in Bukarest.

Zeitplan:

Eröffnungsspiel am 12. Juni in Rom (Stadio Olimpico)

Finale am 12. Juli in London (Wembley)

Spielorte:

Gruppe A: Rom (Stadio Olimpico), Baku (Nationalstadion)

Gruppe B: St. Petersburg (Krestowski Stadion), Kopenhagen (Telia Parken)

Gruppe C: Amsterdam (Cruyff-Arena), Bukarest (Arena Nationala)

Gruppe D: London (Wembley), Glasgow (Hampden Park)

Gruppe E: Bilbao (San Mames), Dublin (Aviva Stadium)

Gruppe F: München (Allianz Arena), Budapest (Nationalstadion)

Achtelfinali in London, Amsterdam, Bilbao, Budapest, Bukarest, Kopenhagen, Glasgow, Dublin

Viertelfinali in St. Petersburg, München, Baku, Rom

Semifinali in London

Modus: Die Top zwei jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten stehen im Achtelfinale.

