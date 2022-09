Kapitän Alaba führt das Team mit breiter Brust an

David Alaba ist gestern blendend gelaunt zur rot-weiß-roten Fußball-Nationalmannschaft, die am Donnerstag (20.45 Uhr, ORF 1) die UEFA Nations League in Saint-Denis gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich fortsetzen wird, gestoßen. Der 30-jährige Teamkapitän schwimmt mit Real Madrid unverändert auf der Erfolgswelle.

Der Hunger ist trotz des Triples aus spanischer Meisterschaft, Champions League und europäischem Super Cup ungestillt, das "Weiße Ballett" stürmt makellos in die neue Saison. Das prestigeträchtige 2:1 beim Lokalrivalen Atletico Madrid war der bereits neunte Pflichtspielsieg in Folge. Und das, obwohl die wandelnde Torfabrik Karim Benzema wegen einer Knieblessur nicht zur Verfügung steht.

Benzemas starke Vertreter

Der 34-jährige Franzose wird damit in der Pariser Vorstadt nicht zu Alabas Gegner werden, der Verletztenstatus lässt keinen Einsatz am Donnerstag zu. Trotzdem verfügt die Equipe tricolore über enorme Qualität in der Offensive.

Man denke nur an Paris-SG-Superstar Kylian Mbappe, Barcelona-Flügelflitzer Ousmane Dembele, Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), seines Zeichens Deutschlands Spieler der Saison 2021/22, oder AC-Milan-Mittelstürmer Olivier Giroud, der in der Schützenliste der Serie A mit vier Volltreffern zur Jagd auf den führenden FC-Bologna-Angreifer Marko Arnautovic (sechs Tore) bläst. Letzterer würde übrigens mit Einsätzen in Frankreich und am Sonntag in Wien gegen Kroatien zum ÖFB-Rekordinternationalen avancieren. Derzeit hat Arnautovic 102 Länderspiele auf dem Konto, Spitzenreiter Andreas Herzog 103.

"Größte Einzelspielerqualität"

Dass Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gestern mit Torhüter und Kapitän Hugo Lloris (Tottenham) sowie Linksverteidiger Theo Hernandez (AC Milan) zwei weitere Absagen bekam, ändert nichts an der Favoritenrolle.

"Für mich haben die Franzosen noch immer weltweit den Kader mit der größten Einzelspielerqualität. Sie können jede Position mit drei, vier absoluten Spitzenspielern besetzen", betonte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Die Vorbereitungszeit auf das Duell mit "Les Bleus" hält sich in Grenzen. Es sind eineinhalb Tage, wenn man Anreise der Spieler zum Lehrgang und Flug nach Paris inkludiert. Für Alaba ging es nach der Ankunft in Wien weiter zur Bruno-Gala, wo er als Legionär des Jahres ausgezeichnet werden sollte. Ein Special Award war für Trainer Oliver Glasner, der Frankfurt zum Titel in der Europa League geführt hatte, vorgesehen.

Europameister Italien kommt nach Wien

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat für das letzte Länderspiel des Jahres einen prominenten Testgegner an Land gezogen. Die rot-weiß-rote Equipe trifft am 20. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf keinen Geringeren als den amtierenden Europameister Italien. Damit bietet sich die Chance zur Revanche für das denkbar knapp verlorene EM-Achtelfinale 2021. Damals setzte sich die Squadra Azzurra im Londoner Wembley-Stadion mit 2:1 nach Verlängerung durch. Das ÖFB-Tor erzielte Sasa Kalajdzic (114.), für die Italiener trafen Federico Chiesa (95.) und Matteo Pessina (105.)

Schon am 16. November bekommt es das Team von Coach Ralf Rangnick in Malaga mit Andorra zu tun. Rund um diesen Termin ist auf spanischem Boden ein mehrtägiges Trainingslager geplant.