Kantersieg für ÖFB-Frauenteam

Nach dem 8:1 in Lettland und dem 6:0 in Nordmazedonien feierte die Equipe von Irene Fuhrmann gestern in Wiener Neustadt einen 5:0-(2:0)-Erfolg über Schlusslicht Luxemburg. Hoffenheim-Legionärin Nicole Billa, Torschützenkönigin in der deutschen Bundesliga, durchbrach die Abwehrmauer der Gäste in der 42. Minute. Auch das 3:0 (50.) ging auf das Konto der 25-jährigen Stürmerin. Mitteldfeldspielerin Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt) leistete die Vorarbeit zu drei Toren.