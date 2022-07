Kann Österreich den Deutschen ein "Haxl" stellen?

Genug geredet, lasst sie spielen – im Westen von London. Vorhang auf für das kleine, aber feine Brentford Community Stadium, das heute (21 Uhr, ORF 1) zur Bühne des ersten Bewerbs-Länderspiels zwischen Österreich, der Nummer 21 der Welt, und dem sage und schreibe achtfachen Europameister, zweimaligen Weltmeister und Olympiasieger Deutschland werden wird. Die Rollen sind demnach glasklar verteilt, das DFB-Team von Martina Voss-Tecklenburg ist mit der Drucksituation konfrontiert, nach einer makellosen Gruppenphase mit drei Siegen und 9:0-Toren auch dieses EURO-Viertelfinale gewinnen zu müssen.

Doch das, was war, zählt im Hier und Jetzt nichts. Die beiden Testmatches, die die rot-weiß-roten Frauen gegen den großen Nachbarn auswärts 2:4 (in Regensburg 2016) und 1:3 (in Essen 2018) verloren, haben null Aussagekraft. "Wir wissen: Nicht immer gewinnt der Favorit", betont ÖFB-Verteidigerin Marina Georgieva, die vor Zuversicht strotzt. Und nicht nur sie. Die Körpersprache ist positiv, Angst aus dem Wortschatz gestrichen. Der Respekt bleibt – aber nicht über Gebühr.

Der nächste Elfmeter-Krimi?

"Wir werden Nadelstiche setzen – und die hoffentlich positiv nutzen", betonte Österreichs Torfrau Manuela Zinsberger, auf die viel Arbeit zukommen könnte. Svenja Huth und Klara Bühl wirbeln auf den Flanken, im Zentrum lauert Kapitänin Alexandra Popp, die in jedem der drei EURO-Matches getroffen hat. "Ich kenne die Deutschen. Dass Popp in der Luft eine Macht ist, war mir schon vor dem Turnier klar. Ich versuche, auf meine Qualität zu vertrauen und vielleicht den einen oder anderen Ball abzuluchsen", sagte Zinsberger, die auch für ein mögliches Elfmeterschießen gerüstet ist. Das wäre keine Überraschung. Immerhin prallen zwei der besten Defensivabteilungen – Österreich hat einen Treffer kassiert, Deutschland noch keinen – aufeinander.

Auch beim EM-Sommermärchen 2017 mit dem Semifinaleinzug in den Niederlanden gipfelten beide rot-weiß-roten K.-o.-Duelle nach 120 torlosen Minuten in einem Showdown vom Punkt. Gegen Spanien war es eine Erfolgsgeschichte, gegen Dänemark wollte das Runde nicht ins Eckige.

Es gehört Glück dazu, aber nicht ausschließlich. Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann überlässt nichts dem Zufall, in den vergangenen Monaten poppte die Thematik immer wieder auf. Am Dienstag bot ÖFB-Sportpsychologin Mirjam Wolf auf freiwilliger Basis einen Schwerpunkt zum Elfmeterschießen an. Wer darüber reden wollte, war herzlich willkommen.

"Jede handhabt das sehr individuell. Wenn die Nici Billa spielt, schnappt sie sich den Ball. Die Spielerinnen haben die Freiheit, je nach Gefühl selbst zu entscheiden, wer antritt und wer nicht. Das passt so", sagte Fuhrmann. Billa geht gelassen an ein eventuelles Penaltyschießen heran. "Wenn es so weit kommt, dann freue ich mich, weil wir nach 120 Minuten ein Unentschieden haben. Es wäre aber cool, wenn es schon vorher entschieden wäre – für uns."

"Ganz Österreich steht hinter euch"

Eine ganze Nation steht heute (21 Uhr) hinter Österreichs Fußball-Frauen, die mit einem Sieg über Deutschland zum zweiten Mal in Folge das Semifinale bei einer Europameisterschaft erreichen können. Der Optimismus ist förmlich greifbar, vor den TV-Geräten wird via ORF 1 ziemlich sicher die Eine-Million-Zuschauer-Marke geknackt werden, Tausende strömen zu Public-Viewing-Schauplätzen. Einer davon ist das Kastanienstadion in der Linzer Kapuzinerstraße 36, das die KAPU in Kooperation mit dem Frauenbüro der Stadt Linz aufgestellt hat.

Klar, dass auch die männlichen ÖFB-Nationalspieler heute fest die Daumen drücken. "Ganz Österreich steht hinter euch, Mädels! Ihr mit eurem geilen Teamgeist habt auch gegen Deutschland eine Chance. Gebts Gas", betonte TSG-Hoffenheim-Stürmer Christoph Baumgartner. Auch Konrad Laimer, der vor einem Transfer von RB Leipzig zum FC Bayern München steht, traut Kapitänin Viktoria Schnaderbeck & Co. alles zu. "Mädels, ganz Österreich fiebert mit euch mit. Ich wünsch euch alles Gute für das Viertelfinale. Ihr schafft das!"

Christine Holzmüller gehört als langjährige Obfrau der Union Kleinmünchen zu den Institutionen im heimischen Frauen-Fußball. "Gegen Deutschland wird es sehr schwierig, aber ich traue unseren Kickerinnen auch da etwas zu. Je länger wir kein Tor bekommen, desto größer ist die Chance auf eine Überraschung."

Egal wie die Partie ausgeht, das Frauen-Nationalteam hat dank der starken Leistungen auch im männlichen Lager einige Sympathisanten dazugewonnen – darunter Gerald Scheiblehner, Trainer von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz: "Mittlerweile bin ich Fan unseres Frauen-Nationalteams geworden. Man darf nicht den Fehler machen, den Frauenfußball mit jenem der Männer zu vergleichen, weil dann findet man es vielleicht nicht gut. Ich kann nur aus neutraler Sicht als interessierter Zuseher sagen: Technisch und taktisch ist der Fußball auf sehr gutem Niveau. Es steckt eine klare Idee dahinter, es gibt gute Einzelspielerinnen."

Obwohl eine gebürtige Deutsche, aber mittlerweile seit 2005 in Mondsee wohnhaft und für Österreich erfolgreich auf Medaillenjagd, wird auch Behinderten-Radsportlerin Yvonne Marzinke dem heimischen Team die Daumen drücken, bevor sie zu Weltcup und WM nach Kanada fliegt. "Klar liegt die Favoritenrolle bei Deutschland, aber das muss nicht immer ein Vorteil sein. Ich hoffe auf eine Überraschung." Sie freut sich auch über die gestiegene Aufmerksamkeit des Frauenfußballs generell. "Ich finde, dass es sehr unterhaltsam ist." (alex/rawa/fei)