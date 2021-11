Jetzt ist das Ticket fürs Play-off endgültig fix

Frankreich gewann das Heimspiel gegen Kasachstan 8:0 und ist damit für die Endrunde 2022 in Katar qualifiziert. Da schon zuvor feststand, dass auch Belgien, Italien und Spanien ihre Gruppen unter den Top Zwei abschließen, wird Österreich dank des Nations-League-Gruppensiegs im Vorjahr Ende März 2022 auswärts in einem Semifinal-Match antreten.

Sollte diese Partie gewonnen werden, ginge es wenige Tage später gegen einen weiteren Halbfinal-Gewinner um das WM-Ticket. Die Auslosung erfolgt am 26. November in Zürich. Keinen Umweg über das Play-off muss auch Kroatien nach dem gestrigen 1:0-Erfolg in der Regenschlacht über Russland machen. Die Russen mussten damit Platz eins im letzten Moment noch abgeben. Bereits zuvor hatten sich Deutschland, Dänemark und Brasilien für die WM qualifiziert.