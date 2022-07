Jetzt hat sie jeder auf der Rechnung

Manuela Zinsberger, Österreichs Nummer 1, hat in ihrer Karriere acht EURO-Matches bestritten und nur zwei Tore kassiert. Als die 26-Jährige, die am Freitag in Brighton den 1:0-Sieg über Norwegen festgehalten hatte, gestern nach einer schweißtreibenden Einheit in der Kraftkammer im "Pennyhill Park" zum TV-Interview stapfte, wurde sie in der Mittagshitze im "Pennyhill Park" von der ARD mit Fragen gelöchert. Das liegt in der Natur der Sache: Österreichs Fußballerinnen treffen am Donnerstag (21 Uhr, ORF 1) in Brentford auf Rekord-Europameister Deutschland, der seine Gruppe makellos – mit dem Maximum von neun Punkten und ohne Gegentreffer – abgeschlossen hat. "Das wird kein Zuckerschlecken, möge der Bessere gewinnen", sagte Zinsberger.

"Kein Spaziergang"

Die ARD hatte die Österreicherinnen vor deren Gruppenfinale so richtig gekitzelt, weil sich die Kommentatoren vorab praktisch auf Norwegen als Gegner in der Runde der letzten acht festgelegt hatten. "Das haben wir schon mitbekommen, das hat uns noch ein bisschen motiviert, ein bisschen provoziert", gestand Flügelflitzerin Julia Hickelsberger-Füller.

Auch Eintracht-Frankfurt-Legionärin Barbara Dunst fand deutliche Worte: "Es heißt jetzt Österreich gegen Deutschland – wir haben gezeigt, dass uns einige doch auf der Rechnung haben müssen. Das wird Werbung für den Frauenfußball", betonte die Steirerin.

Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte Österreich sehr wohl auf dem Zettel. Da klingt Anerkennung durch, von Überheblichkeit oder Arroganz kann keine Rede sein. "Gratulation an Österreich! Sie stehen total verdient im Viertelfinale. Sie haben drei tolle Spiele gemacht. Sie sind taktisch gut eingestellt, sie leben wie wir von ihrem Teamspirit. Sie werden uns das Leben richtig, richtig schwer machen wollen. Keiner darf denken, dass das ein Spaziergang wird. Ich habe großen Respekt vor dieser Mannschaftsleistung und vor dieser Trainerin (Irene Fuhrmann, Anm.)." Diese Wertschätzung für das Geleistete beruht auf Gegenseitigkeit.

"Für mich war Deutschland immer einer der Titelfavoriten, sie haben unglaublich starke Leistungen abgerufen. Wir brauchen manchmal nicht die Weltstars im Team, sondern jede Einzelne zählt. Jede lässt ihr letztes Hemd auf dem Platz", sagt etwa Zinsberger, während im Hintergrund ÖFB-Ersatz-Torfrau Isabella Kresche, die sich gestern am Knöchel verletzt hat, auf Krücken vom Trainingsplatz humpelt.

Deutschland feierte am Samstag einen 3:0-Sieg über Finnland. Bild: GEPA pictures

405.000 Euro an UEFA-Prämien

Rückschläge gehören zum Geschäft, sie werfen die rot-weiß-rote Equipe aber nicht aus der Spur. Sie schweißen sie noch mehr zusammen – falls das überhaupt noch geht. "Für uns seid ihr jetzt schon das lustigste Team bei dieser EURO, der Spaßfaktor ist riesig", betonte der Kollege von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und sprach die Feierlichkeiten nach rot-weiß-roten Erfolgserlebnissen an, die bis dato 405.000 Euro an UEFA-Prämien (200.000 für die beiden Siege, 205.000 für den Viertelfinaleinzug) in die ÖFB-Kasse spülten.

Gibt es überhaupt noch eine Steigerungsstufe im Party-Modus? Ziemlich im Trend ist gerade "Tramway foarn" von Jazz Gitti. "Ob wir weiter mit der Tramway foarn, werden wir am Donnerstag sehen. Das passiert aus der Emotion heraus. Das sind einfach wir, das gehört bei uns dazu", betonte Zinsberger. "Wenn das bis jetzt noch jemand nicht verstanden hat, dann schreibt es noch einmal eini. Das ist nichts gegen andere Nationen. Wenn wir was gut machen, dann feiern wir die Belohnung." Ende der Durchsage, voller Fokus auf die Vorbereitung.

Nicole Billa jubelte nach ihrem Tor zum 1:0 gegen Norwegen. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Erstes Bewerbsspiel gegen Deutschland

Österreich gegen Deutschland – was bei den Fußball-Männern nicht zuletzt wegen Cordoba, wo Hans Krankl mit seinen WM-Toren zum 3:2-Sieg eine Nation 1978 „narrisch“ gemacht hat, ein Klassiker ist, hat bei den Frauen Seltenheitswert. Für die ÖFB-Equipe von Irene Fuhrmann wird das EURO-Viertelfinale am Donnerstag in Brentford die allererste Begegnung mit den Nachbarn in einem Bewerbsspiel. Zuvor fanden nur zwei freundschaftliche Ländermatches statt. 2016 unterlag Österreich in Regensburg 2:4, nachdem Laura Feiersinger (48.) und Nina Burger (54.) zwischenzeitlich zum 2:2 ausgeglichen hatten. 2018 setzte sich Deutschland in Essen mit 3:1 durch. Nicole Billa, die am Freitag gegen Norwegen ihr erstes EURO-Tor schoss, hatte damals das zwischenzeitliche 1:1 (34.) erzielt.