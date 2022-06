Jetzt geht’s los: Um 14.15 Uhr heben die ÖFB-Frauen ab

Heute um 14.15 Uhr hebt Österreichs Frauenfußball-Nationalteam von Wien-Schwechat aus ab, um die Mission "Europameisterschaft 2022 in England" in Angriff zu nehmen. Für 15.15 Uhr (Ortszeit) ist die Landung in London-Gatwick geplant, anschließend folgt eine rund einstündige Busfahrt in das Basislager Hotel "Pennyhill Park" bei Bagshot, wo sich im Vorjahr schon Englands Männer auf dem Weg ins EM-Finale vorbereitet haben.

Der ÖFB-Tross umfasst vorerst 55 Personen, davon 25 Spielerinnen und 30 Betreuer. Darunter sind auch die Oberösterreicherinnen Laura Wienroither ("Vielleicht bekomme ich von zu Hause noch einen Glücksbringer mit"), Lisa Kolb und Backup-Mittelfeldregisseurin Annabel Schasching sowie ÖFB-Teammanagerin Isabel Hochstöger.

Rückkehr in die Wahlheimat

"Ich bin noch nicht aufgeregt, die Vorfreude überwiegt. Wenn es aber zu den Spielen hingeht, wird die Nervosität sicher da sein. Aber so soll es auch sein", sagt Wienroither, die in ihre Wahlheimat zurückkehrt. Derzeit steht die 23-Jährige beim WFC Arsenal in London unter Vertrag. An den drei freien Tagen nach dem 1:0-Testspielsieg in Belgien lud die Außenverteidigerin ihre "Batterien" zuhause in Frankenburg auf.

Die EURO beginnt am Mittwoch in Manchester gegen England, die weiteren Gruppengegner sind Nordirland und Norwegen.