Jane fand die Zitterpartie der EURO-Gastgeberinnen gar nicht lustig

Jane, Kellnerin in der "Express Tavern" in der Londoner Kew Bridge Road 56 – einen Steinwurf vom Brentford Community Stadium entfernt – dürfte eine Vorahnung gehabt haben, dass dieses EURO-Viertelfinale gegen Spanien kein Spaziergang werden würde. Weder für Englands Fußballerinnen noch für sie selbst.

Die Wucht, mit der die Servierkraft Gläser und Teller auf die Theke knallt, lässt ihre Gegenüber zusammenzucken. Wenn Blicke töten könnten (die Höhe des Trinkgeldes nahm darauf keinen Einfluss), entkäme diesem Pub wohl niemand lebend. Auch nicht nach dem erlösenden Abpfiff in Brighton, wo die "Lionesses" gerade noch die Kurven kriegen und nach einem 0:1-Rückstand bis zur 84. Minute mit 2:1 die Oberhand behalten.

Die Verlängerung kurbelt das Geschäft an, Janes Laune bleibt unverändert – schlecht.

Als Ella Ann Toone den Ball zum Ausgleich über die Linie drückt, werden aus unruhigen, Nägel beißenden Briten, die sich bereits den Kopf darüber zerbrochen haben, wie viele Pints an flüssigem Gold es wohl brauchen würde, um ihren Frust ertränken zu können, völlig losgelöste Zeitgenossen. Sie springen auf, klatschen, jubeln. Die ersten Gläser gehen zu Boden, Tische wackeln. Jane findet das wenig überraschend weniger lustig. Vielleicht, weil sie weiß, dass das keine Eintagsfliege sein würde.

Wir schreiben die 96. Minute: Georgia Stanway, die von Manchester City zum FC Bayern München übersiedeln wird, nimmt sich ein Herz, zieht ab, England führt 2:1. Der erste Tisch kippt, die Scherben lassen sich jetzt nicht mehr zählen. Es eskaliert – aber immer noch im absolut gesitteten Bereich. Da ist keine böse Absicht dahinter, nur die pure Erleichterung zu spüren. Außer bei Jane, die – gemessen an ihrem Vornamen – eher nicht den spanischen Sympathisanten zuzurechnen ist. Mutmaßlich. Wer weiß das schon? Man könnte Jane ja fragen, aber glauben Sie nicht, dass das irgendjemand wagt.

Jane ist immer noch grantig – vielleicht denkt sie schon an den kommenden Dienstag. Auch dann wird die "Express Tavern" geöffnet und England schon wieder im abendlichen Einsatz sein. Dann in Sheffield im EURO-Semifinale gegen Schweden oder Belgien.

Kapitänin Leah Williamson vom WFC Arsenal entschuldigt sich via BBC mit einem Augenzwinkern für die Zitterpartie. "Sorry, Mama und Papa, dass ihr morgen arbeiten müsst und ich eure Rückfahrt verzögert habe. Es tut mir leid für die gesamte Nation, dass es länger gedauert hat, aber ich hoffe, ihr seid alle so aufgedreht wie ich." Nein. Jane ist nach wie vor not amused.