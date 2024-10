 In Windischgarsten  steht das ÖFB-Team vor  einem Neuanfang

Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad Celsius: Windischgarsten zeigte sich bei der Rückkehr der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft von seiner schönsten Seite. Dabei wurde das einzige öffentliche Training des ÖFB-Teams in dieser Oberösterreich-Woche erst für 17 Uhr am Nachmittag angesetzt. So hatten genügend Schüler Zeit, um ihre Helden auch diesmal aus nächster Nähe zu sehen. Und die 1000 Zuschauer wurden nicht enttäuscht.