Der Schlüssel zur Tür für die nächste EM-Endrunde liegt am Freitag in Salzburg, wo Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gegen Lettland drei Punkte braucht. ÖFB-Präsident Leo Windtner spricht im OÖN-Interview über sportliche und infrastrukturelle Perspektiven. Eine Nationalstadion-Lösung in Wien ist offenbar nicht mehr in Sicht.