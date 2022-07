"Ich war nie allein, habe in jeder Sekunde die Unterstützung gespürt"

Als die unermüdliche Laura Wienroither im EURO-Gruppenfinale in Brighton gegen Norwegen (1:0) auf der rechten Außenbahn Kilometer um Kilometer abspulte, defensiv Guro Reiten vom englischen Meister Chelsea komplett in den Schatten stellte und vorne zu Flankenläufen ansetzte, dürfte die 23-jährige Frankenburgerin gelegentlich auch ihren Papa Klaus gehört haben. Er ist so etwas wie der Lautsprecher in der Fangemeinde.