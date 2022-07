Irene Fuhrmann (Österreichs Teamchefin): "Wir sind überglücklich, diesen Aufstieg geschafft zu haben, es war vor allem in der ersten Hälfte eine fantastische Leistung. In der zweiten Hälfte haben die Kräfte ein bisschen nachgelassen, und Norwegen hatte auch Chancen, aber wir haben unseren Kasten sauber gehalten. Wir haben es uns hart erarbeitet und freuen uns auf das Duell mit Deutschland. Wir hatten im gesamten Spiel eine gute Balance. Es ist noch etwas unrealistisch, es geschafft zu haben. Wir wissen, dass Deutschland eine Übermacht ist und derzeit extrem performt. Ich finde für diese Leistung gar keine Worte, und dass wir in dieser schweren Gruppe tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Die gesamte Reise bis hierher war schon ein wundervolles Erlebnis."

Nicole Billa (ÖFB-Siegestorschützin, Spielerin des Spiels): "Wahnsinn, ich kann es noch nicht ganz glauben. Wir haben alles investiert, was wir gehabt haben, es ist geil. Wir wollten nicht auf ein Unentschieden spielen, sondern auf einen Sieg, und das hat man phasenweise sehr gut gesehen. Unser Teamgeist steht über allem, das haben wir heute wieder bewiesen."

Manuela Zinsberger (ÖFB-Torfrau): "Für uns war es wichtig, kompakt zu sein. Es war eine unglaubliche Teamleistung. Die Balance war da, wir sind vorne draufgegangen, waren aktiv. Ich glaube, so flexibel haben wir noch nie gespielt. Wir haben schon mehrfach bewiesen, was wir drauf haben. Mit uns haben nicht viele im Viertelfinale gerechnet. Jetzt haben wir bewiesen, dass wir zurecht dort stehen. Wir haben es bis in die letzte Minute sauber gemacht, so gehört es gemacht. Ich bin megastolz auf die Nici Billa. Die Mannschaft hat es überragend gemacht. Respekt. Ich bin stolz auf die. Genießen wir das. Wir wissen, dass Deutschland irrsinnig gut gestartet. Wir wissen um deren Stärke."

Julia Hickelsberger-Füller (ÖFB-Mittelfeldspielerin): „Wir sind als Kollektiv aufgetreten, wir haben es gemacht, wie wir es wollten. Wir waren vielleicht hin und wieder ein bisschen dreckig und genauso haben wir sie aus dem Spiel genommen. Nicole Billa - da braucht man nicht viel dazu zu sagen, eine Tormaschine. Wenn man sie braucht, ist sie da. Man muss ganz klar die Defensive loben, nur ein Gegentor in drei Gruppenspielen, das zeichnet uns aus. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen. Jetzt geht die Reise weiter. Deutschland hat schon mit Norwegen gerechnet, das hat uns ein bisschen provoziert und motiviert. Jetzt werden wir ihnen zeigen, wer wir sind, dass es uns auch gibt. Und dass es nicht nur Norwegen gibt.“

Barbara Dunst (ÖFB-Mittelfeldspielerin): „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Jetzt wird wieder ausgiebig gefeiert. Das sind einfach wir, genauso ist. Anscheinend war es letztes Mal einigen zu viel, aber es hat genauso gepasst. Und heute werden wir wieder feiern, weil jetzt sind wir weiter. Wir haben sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Unsere Verteidigung war überragend, die Nici hat ein Traumtor geschossen. Wir waren voll da, wir waren hellwach, wir sind super gestanden, Norwegen hat sich richtig schwer getan. Die Deutschen haben schon von Norwegen gesprochen, jetzt heißt es wahrscheinlich Deutschland gegen Österreich. Das haben nicht viele auf der Rechnung gehabt. Jetzt müssen uns einige auf der Rechnung haben. Es wird ein Superspiel. Das wird sehr, sehr lustig und eine sehr gute Werbung für den Frauenfußball.“

Carina Wenninger (ÖFB-Verteidigerin): „Es ist überragend, dass wir wieder ein Viertelfinale erreicht haben. Gegen Deutschland sind ganz gute Duelle dabei. Schauen, ob wir wieder so ein Märchen wie 2017 schreiben können. Gegen Norwegen hatte ich wieder so ein Wow-Erlebnis. Jeder kennt mittlerweile unser Pressing, aus der Underdog-Rolle sind wir herausgewachsen. Wir haben jetzt mehrere Spielerinnen auf einem Top-Niveau im Vergleich zu 2017. Wir haben das erste Endspiel gehabt. Deutschland ist stark, es ist das nächste Endspiel, natürlich wollen wir das auch gewinnen. Norwegen ist eine Top-Nation, mit so einem Sieg nimmt man viel Selbstvertrauen mit. Das passt sehr, sehr gut. Wir sind als Team sehr, sehr schwer zu knacken. Die Laufbereitschaft ist super, auch unser Positionsspiel. Gegen Norwegen waren wir noch geradliniger in unserem Offensivspiel.“

Martin Sjögren (Norwegens Teamchef): "Wir haben hart für unser gemeinsames Ziel gearbeitet, am Ende muss ich die Verantwortung übernehmen. Die Niederlage gegen England war noch in der Luft, wir sind ja keine Roboter. Wir haben in der zweiten Hälfte alles versucht, waren aber nicht gut genug, vor allem im letzten Drittel. Wir fühlen uns alle sehr leer. Wir hatten höhere Ambitionen, wollten eine Medaille holen. Ich habe mit jeder Spielerin einzeln gesprochen, dann haben wir uns im Kreis noch versammelt. Es ist nicht die Zeit, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Jeder muss auf sich selbst schauen und schauen was er besser machen kann. Natürlich ist es eine große Enttäuschung für uns."